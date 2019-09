Kiel

Kurz nach 7 Uhr fand ein Hausmeister den Mann im Eingangsbereich in der Filiale in der Augustenstraße. Er hatte dort am Abend zuvor sein Nachtlager eingerichtet. Die alarmierte Streife des 4. Reviers rückte an und wollte den Mann zum Aufstehen bewegen.

"Dabei stellte eine Kollegin fest, dass der Mann weder Puls noch Atmung hatte. Zusammen mit ihrem Kollegen hat sie mit der Reanimation begonnen", bestätigt Polizei-Sprecher Matthias Felsch.

Außerdem rückte der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst mit Notarzt an. Mit vereinten Kräften gelang es den Einsatzkräften, den Mann zu reanimieren. Er kam danach in ein Krankenhaus.

