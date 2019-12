Ach, Weihnachten kann so schön sein. In der Familie verstehen sich alle. Die Katze schnurrt am Fenster, der freundliche Hund lässt es schneien. Das Musical „Die Weihnachtsbäckerei“ mit Liedern von Rolf Zuckowski lockte rund 2500 Besucher der Sparkassenarena für eine Stunde in die heile Welt.