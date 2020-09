Kiel

Mit fünf Spaten haben Ministerpräsident Daniel Günther und Vertreter der "Grünen Verbände" am Freitagnachmittag eine Winterlinde im Wohnquartier Anscharpark in Kiel eingebuddelt – ein erneutes Zeichen für die Kampagne Einheitsbuddeln, die in diesem Jahr schon in die zweite Runde geht. "Wenn etwas zum zweiten Mal stattfindet, ist es schon eine Tradition", meint Mirko Martensen, Präsident des Fachverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Schleswig-Holstein.

Die Tradition, zum deutschen Nationalfeiertag Bäume zu pflanzen und damit einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, haben die Schleswig-Holsteiner im vergangenen Jahr begründet. Bundesweit kamen 2019 mehr als 125 000 neue Bäume in die Erde, 35 000 von ihnen wurden privat oder bei Pflanzaktionen gepflanzt, andere gespendet. Schleswig-Holstein will an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen und möglichst viele Spender, Unterstützer und Helfer animieren, sich an der Aktion zu beteiligen und Bäume anzupflanzen.

Günther bezeichnet Aufforstung als "große Herausforderung"

Die Aufforstung des deutschen Waldes sei eine große Herausforderung, sagt Ministerpräsident Günther bei der Initital-Pflanzung am Freitag. "Als ich im Sommer auf dem Weg in den Urlaub über die A7 einmal ganz Deutschland durchquert habe, fand ich es wirklich erschreckend, welche Schäden man in den Wäldern entdeckt", sagte er. Das sei ein dramatischer Zustand. Auch wenn die Corona-Pandemie derzeit viel überlagere, bleibe der Klimaschutz ein wichtiges Thema. Er wünsche sich, dass viele Menschen die Einheitsbuddeln-Aktion zum Vorbild nehmen und selber Bäume pflanzen.

"Der Garten und die Pflanzen haben in Corona-Zeiten bei den Menschen an Bedeutung gewonnen. Das spüren wir in den Gärtnereien und Gartencentern täglich", sagte Francesca Tischler, Landespräsidentin des Wirtschaftsverbandes Gartenbau. Axel Huckfeldt vom Bund deutscher Baumschulen ergänzt: "Als Baumschuler weiß ich, wie viel Spaß die Arbeit mit Pflanzen macht, mit Familie, Nachbarn oder Freunden. Beim Einheitsbuddeln kann jeder etwas für die Umwelt tun. Also: zum Tag der Deutschen Einheit ran an den Spaten."

"Wer einen Baum pflanzt, stiftet Zukunft"

Das Land Brandenburg, das in diesem Jahr das Fest zum Tag der Deutschen Einheit ausrichtet, will die Initiative fortführen – und hat bereits zum Einheitsbuddeln 2020 aufgerufen. "Wer einen Baum pflanzt, stiftet Zukunft. Das macht nicht nur Spaß, das verbindet uns auch", heißt es auf der Website zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober.

Von Hannah Küppers