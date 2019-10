Kiel

Am vergangenen Sonnabend hat der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) im interkommunalen Gewerbegebiet von Kiel und Melsdorf eine Hainbuche gesetzt. Am Montag hat der Kieler Stadtpräsident Hans-Werner Tovar vor dem nördlichen Eingang der Nikolaikirche am Alten Markt eine Vogelbeere gepflanzt. Und a...