Kiel

Unter dem Motto „Mut verbindet“ finden am 2. und 3. Oktober in Schleswig-Holstein die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Gemeinsam mit der Landeshauptstadt Kiel präsentiert RSH auf der großen Bühne an beiden Tagen ein unterhaltsames Programm mit Livemusik, Poetry Slam, Tanz und Talk zum Thema „Mutiges Kiel“.

Zwei Tage volle Unterhaltung auf dem Rathausplatz

Den krönenden Abschluss des Programms am Mittwoch, 2. Oktober, bildet der Auftritt von einem der erfolgreichsten deutschen Sänger und Songwriter: Joris wird an diesem Abend ab 21 Uhr auf der RSH-Bühne mit Hits wie „Herz über Kopf“ die Einheit mit den Schleswig-Holsteinern feiern und für Stimmung sorgen.

Am Donnerstag, 3. Oktober bildet der Auftritt von Michael Schulte um 21.45 Uhr den musikalischen Höhepunkt. Der gebürtige Eckernförder, der mit seinen berührenden Texten und eingängigen Melodien zu den beliebtesten deutschen Sängern gehört, landete mit „Back to the Start“ und „All I need“ Charthits und erreichte mit seinem Song „You Let Me Walk Alone“ für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2018 einen fabelhaften vierten Platz.

Konzerte sind für die Besucher kostenlos

Durch das Tagesprogramm führt an beiden Tagen RSH-Chefkorrespondent Carsten Kock, am Abend übernehmen dann jeweils RSH-Moderator Voller Mittmann und sein Kollege Matze Schmak aus der Wach-Mittmann-Show die Moderation des Musikprogramms. Sowohl die Tagesprogramme als auch die Konzerte am Abend sind für die Besucher kostenlos.

Der Tag der Deutschen Einheit ist auch für RSH ein ganz besonders schöner Anlass zu feiern. Als die Mauer fiel, war Radio Schleswig-Holstein gerade einmal seit drei Jahren als erster landesweiter Privatsender in Deutschland auf Sendung. Und nicht nur in Schleswig-Holstein sorgte das Programm für frischen Wind: Auch hinter dem Grenzzaun wurde fleißig RSH gehört. Dies berichteten nach dem 9. November die zahlreichen Hörer aus dem jetzigen Mecklenburg-Vorpommern, die sogar bis nach Kiel zum RSH-Funkhaus mit ihren Trabis fuhren, um sich selbst ein Bild von ihrem heimlichen Lieblingssender zu machen. Und diese Neugier stieß auf Gegenliebe: RSH eröffnete prompt ein Außenstudio in Schwerin.

Von KN -online