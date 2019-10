Ein spannender Tag im Leben der 17-jährigen Laureena Wawerla: Mit dem Kinder- und Jugendchor der Akademien am Theater Kiel hatte sie beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit ihren großen Auftritt in der Sparkassen-Arena. Sie übernahm eine der drei Sprechrollen im Lied "Lütt Matten, de Has".