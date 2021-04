Es ist ein eigentümlicher Sonnabend für den Einzelhandel in Kiel: Einerseits ist der Tag vor dem Ostertfest üblicherweise ein Renner, nun steht ab Dienstag zusätzlich die Registrierungspflicht "Click and Meet" auf dem Plan. Andererseits lockt das Wetter die Menschen nicht unbedingt zum Einkaufen.

Vor "Click and Meet"-Start nach Ostern: Gemischte Bilanz in Kiel

Von Niklas Wieczorek