Leerer Kühlschrank an einem Sonntag oder Feiertag? In Kiel ist das nicht weiter schlimm – denn in der Landeshauptstadt gibt es einige Geschäfte, Kioske und Tankstellen, die geöffnet haben. Wir verraten Ihnen, wo Sie frische Lebensmittel an einem Ruhetag einkaufen können.