Einkaufen zu gehen, ist derzeit keine Freude. Vor allem durch den Krieg in der Ukraine haben die Lebensmittelpreise mächtig angezogen. Wie man in solchen Zeiten gut über die Runden kommen kann, verrät Levke Schwanz (30), Lebensmittel- und Ernährungs-Referentin der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Sie gibt Tipps, wie man das Portemonnaie schont und sich trotzdem gesund ernähren kann. Zusammen mit der Expertin geht es zum Einkaufen in den Edeka-Markt von Sven Fiedler in Kiel-Suchsdorf.

Das Sparen beginnt schon gleich am Eingang. „Immer lieber einen Einkaufskorb nehmen statt einen Wagen. Es sei denn, es steht ein Großeinkauf an“, sagt Levke Schwanz. Die Einkaufswagen seien über die Jahre immer größer geworden. Das hätte den psychologischen Effekt, dass die Kundin oder der Kunde den Drang verspüre, die Leere füllen zu müssen. Dazu kommt, dass der Gitterboden des Wagens leicht schräg konzipiert ist und so die Lebensmittel immer nach vorne rutschen. „Durch den Griff und den aufklappbaren Kindersitz sieht man dann die Ware nicht und kauft unterbewusst mehr.“

Levke Schwanz schaut sich suchend im Eingangsbereich nach einem Korb um. Doch nichts ist zu sehen. An der Info erfahren wir: Wegen Corona gibt es derzeit keine Körbe. Also geht es doch mit einem großen Wagen auf Tour. Verraten sei schon mal vorab: Neun Tipps gibt die studierte Ökotrophologin, die im Master zusätzlich noch Agrarwissenschaften studiert hat. Am Ende haben wir nicht nur Geld gespart, sondern auch viel über gesunde Ernährung gelernt.

Nobody is perfect: Unperfektes mit großem Potenzial

Nobody is perfect: In der Obst- und Gemüseabteilung auf regionale Produkte der Saison und Angebote achten. „Manchmal wird auch leicht welke oder schrumpelige Ware günstig verkauft“, sagt Levke Schwanz. „Bei meinem Edeka um die Ecke hab‘ ich kürzlich 13 reife Bananen für einen Euro bekommen und anschließend im Kollegium verteilt.“ Ihr Tipp: Einen Saisonkalender nutzen, dann zahlt man nicht für lange Lagerkosten. Den Kalender gibt es in der Verbraucherzentrale kostenlos als App „Grünzeit“ oder in Papierform. Ein Preisvergleich ist ebenfalls wichtig. „Oft ist Tiefkühlobst oder -gemüse nicht nur länger haltbar, sondern auch günstiger.“

Die Alleskönner: Gesund und günstig

Die Alleskönner: Wer sich günstig und trotzdem gesund ernähren will, sollte häufiger zu Kartoffeln greifen. „Die sind gute Stärkelieferanten und machen satt.“ Perfekt seien auch Quark und Haferflocken. „Das sind schnelle Sattmacher, die man abwechslungsreich mit Obst, Nüssen und Sonnenblumenkernen aufpeppen kann.“

Der Abstieg: Warum ganz unten oft das Beste liegt

Der Abstieg: Gerne häufiger einmal bücken. „In Sichtweite sind meist die teureren Produkte“, sagt Levke Schwanz und steuert zu den Regalen mit Müsli. Ganz unten lagern die einfachen Haferflocken zu 59 und 69 Cent. Weiter oben werden hochpreisigere Müsli-Mischungen angeboten. „Diese Regel gilt in allen Supermärkten.“ Also einfach mal öfter zu den eigenen Füßen schauen.

Der Wolf im Schafspelz mitten in den Regalen

Der Wolf im Schafspelz: Viel Verpackung und oft nicht viel dahinter. Aus einem der Regale fischt Levke Schwanz ein Hähnchen-Ersatzprodukt heraus. Im Sichtfenster sind fertig gewürzt und in Würfel geschnittene Häppchen zu sehen. Doch kaum hat die Beraterin die Pappbanderole etwas nach oben verschoben, offenbart sich eine halb leere Packung. Ähnliches beim Serrano-Schinken ein paar Gänge weiter. Durch eine gewellte Plastikverpackung sehen die 100 Gramm nach viel aus. Ein vom Markt selbst eingeschweißtes Produkt sieht dagegen richtig mickrig aus. Hat aber mehr Inhalt und ist weitaus günstiger.

Auf die Plätze, fertig, los? Warum Fertiggerichte nicht genial sind

Auf die Plätze, fertig, los? Keine gute Idee, wenn man beim Einkaufen auf Fertigprodukte setzt. Auf die sollte man am besten komplett verzichten, empfiehlt die Expertin. Zu ungesund, zu viele Zusatzstoffe. Da komme der aktuelle Trend „Meal Prep“ gerade recht. „Man kocht eine größere Portion selber vor“, sagt Levke Schwanz, „und kann anschließend einen Teil einfrieren. So hat man jederzeit ein gutes Mittagessen fürs Büro.“ Das Zubereiten zu Hause sei auch beispielsweise für den geliebten Erdbeerjoghurt perfekt. „Fertige Fruchtjoghurts sind vergleichsweise teuer.“ Stattdessen einfach aus Naturjoghurt und Marmelade oder frischen Früchten ein eigenes herstellen.

Die magischen Fünf: Auf den Inhalt kommt es an

Die magischen Fünf: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, täglich fünf Portionen Obst und Gemüse zu essen. Aber die Fünf spiele auch bei der Zutatenliste eine Rolle. „Am besten bei allem, was man kauft, einmal auf die Verpackung schauen“, sagt die Ökotrophologin. „Oft ist man überrascht, was in den Produkten so alles drin ist.“ Grobe Regel: Stehen mehr als fünf Zutaten darauf, lohnt sich ein genauerer Blick aufs Kleingedruckte.

Wasser ist Leben: Einfach Hahn aufdrehen

Wasser ist Leben: „Wer Softdrinks, Limonaden, Eistees oder Schorlen kauft, tut seinem Körper und Portemonnaie nichts Gutes“, sagt die Fachfrau der Verbraucherzentrale. Zu viel Zucker. Stattdessen empfiehlt sie, einfach Leitungswasser zu trinken. „Das ist das am besten geprüfte und sicherste Lebensmittel, das wir haben“, sagt sie. Und dazu sei es enorm günstig. „Im Schnitt kostet der Liter aus dem heimischen Wasserhahn 0,2 Cent.“ Wer auf Geschmack nicht verzichten möchte: „Einfach ein paar Gurken- oder Zitronenscheiben zufügen.“ Auch Ingwer oder Minze eignen sich für ein leckeres Getränk als Zugabe.

Cool bleiben, Baby! Warum Kaltes auch köstlich ist

Cool bleiben, Baby! Es muss nicht immer gekocht werden. Auch kalte Gerichte schmecken jetzt in der warmen Jahreszeit herrlich. Das spart Energie und Arbeit und sei zudem oft gesünder.

Auf Abwegen: Warum nicht mal was Neues probieren?

Auf Abwegen: „Seien Sie neugierig und probieren Sie einmal was Neues aus“, sagt die Expertin. Oft gebe es preiswerteren Ersatz für das eher teurere Lieblingsprodukt. So hätte der heimische Leinsamen ähnliche Inhaltsstoffe wie das weit gereiste Super-Food Chia. Hirse eigne sich als Quinoa-Ersatz.

Und noch ein paar schnelle Tipps zum Schluss: Bedarfsgerecht einkaufen. Eigene Vorräte prüfen. Werbeflyer studieren. Eine Einkaufsliste schreiben. Nie hungrig einkaufen gehen. Grundpreise vergleichen und in der Küche experimentierfreudig sein. Und: Nicht nur auf das Mindesthaltbarkeitsdatum achten, sondern den eigenen Sinnen vertrauen. Dann kann der nächste Einkauf kommen!