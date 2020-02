Feuer auf dem Fußboden sorgte für Alarm

Kiel

Was genau der Grund für das Feuer in einer Wohnung in Kiel-Mettenhof war, muss jetzt die Polizei ermitteln. Gegen 16.46 Uhr lösten Rauchmelder in dem Mehrfamilienhaus aus. Zeitgleich meldeten Bewohner Rauch im Gebäude.

Da es sich um ein größeres Haus mit mehreren Wohnungen handelte, rückte der Löschzug der Hauptwache zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Russee aus. Zusätzlich wurde auch ein Fahrzeug der Ostwache alarmiert.

Feuer gelöscht, Wohnung belüftet

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung eine Feuerstelle auf dem Fußboden in einer Wohnung. Das Feuer wurde gelöscht und die Wohnung belüftet.

Nach einer halben Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Der Bewohner der Wohnung blieb unverletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

