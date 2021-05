Eine „Herzensangelegenheit“ nennt Buket Orpak ihr Ziel, in der Vonovia-Wohnanlage in Pries-Friedrichsort einen Spielplatz zu schaffen. Die Mutter blieb selbst nach der ersten Absage Anfang 2019 beharrlich. Nun kann auf dem Gelände am Stettiner Platz 9 geschaukelt und gerutscht werden.