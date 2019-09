Berechtigter Alarm am helllichten Tag: Gegen 13 Uhr haben am Mittwoch Nachbarn aus dem Ihlkatenweg in Kiel-Russee die Polizei gerufen, weil jemand eine Scheibe eingeschlagen hatte und ins Haus eingedrungen war. Mit sieben Streifenwagen fuhr die Polizei vor und nahm erfolgreich die Verfolgung auf.