Ein aggressiver Hund hat am Donnerstagabend einen Polizisten am Asmus-Bremer-Platz in Kiel gebissen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten zuvor alarmiert worden, weil der Hundebesitzer sein Tier misshandeln würde. Der Mann kam ins Gewahrsam, der Hund ins Tierheim.

Von Niklas Wieczorek