Kiel

Es gibt nur falsche Kleidung, niemals falsches Wetter, heißt es im Norden. Als am Mittwoch die Abordnungen der Einheiten auf dem Sportplatz im Marinestützpunkt Kiel antraten, setzte ergiebiger Landregen ein. Doch einen Kommandowechsel kann so etwas nicht stoppen. Und so übergab Flottillenadmiral Christian Bock (51) die Einsatzflottille 1 an Flottillenadmiral Hening Faltin (54). „Als ich kam, schien immerhin die Sonne“, fasste Christian Bock die Lage kurz zusammen und trat vor die Soldaten. Nach dreieinhalb Jahren verabschiedet er sich von einem der drei größten Verbände der Marine.

Pandemie konnte Admiral nicht bremsen

In seiner Dienstzeit hat Bock in Kiel bei der Flottille an zahlreichen Stellschrauben gedreht und Neuerungen eingeführt. Der zur Übergabe angereiste Konteradmiral Jürgen zur Mühlen griff bei seiner Rede gleich eine ganze Reihe von Projekten auf, die Bock in seiner Amtszeit besonders vorangetrieben hat.

Die Digitalisierung und die Organisationsstruktur der Flottille war eine seiner Lieblingsaufgaben. „Als uns die Pandemie überraschte, waren Sie ganz schnell mit Dingen wie Zoom oder Webex als Kommunikationsmittel zur Stelle und haben diese operativ eingesetzt“, so zur Mühlen.

Trotz Corona waren sogar mehr Einheiten auf See

Gleichzeitig wurde die Zahl die Einheiten in See gesteigert. Trotz Corona lief der Betrieb bei der Einsatzflottille 1 weiter. „Es war eine schwierige Aufgabe, aber es gab keinerlei Ausfälle bei den Einsätzen und den Einheiten. Das ist auch Ihr Verdienst“, so zur Mühlen.

Unter der Führung von Christian Bock haben zum Ende 2020 die Einheiten mehr Zeit auf See verbracht als in den Jahren vor der Pandemie. In der Pandemie konnte die Einsatzflottille zivile Dienststellen in ganz Deutschland an Land unterstützen. „Von den 1200 Soldaten, die die Marine für diese Aufgabe bereitstellen sollte, haben sie allein 350 Soldaten und Mitarbeiter abgestellt“, lobte der Konteradmiral.

U-Boote wurden wieder flottgemacht

Für Christian Bock war die Rückkehr der U-Boote in die Einsatzbereitschaft eine der Hauptaufgaben. Als er das Kommando übernahm, lagen alle sechs U-Boote wegen Materialmangel still. „Heute fahren die U-Boote wieder. Vom Nordkap bis zum Mittelmeer“, so Bock in seiner Abschiedsrede.

In seiner Dienstzeit wurden in der Marine auch Drohnen für die Korvetten eingeführt. Die „Braunschweig“ etwa ist gerade als erstes Schiff der Marine mit Drohnen vor dem Libanon im Einsatz. Zu der von Konteradmiral zur Mühlen gelobten Gradlinigkeit gehört auch das Aufstellen einer Drohne vor dem Stabsgebäude der Einsatzflottille im Marinestützpunkt als Wegweiser auf die Technologie der Zukunft.

Dynamisches Organisationstalent will Admiral Bock nun als Leiter der Ausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg an den Offiziersnachwuchs weitergeben.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachfolger des erfahrenen Minenjägers wird ein Offizier, der mit Schnellbooten und Korvetten zu See fuhr. Flottillenadmiral Henning Faltin wechselt aus dem Marinekommando in Rostock nach Kiel.