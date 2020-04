Corona legt Prozessbetrieb lahm

Kiel

Dank konsequenter Schutzmaßnahmen, weitgehender Umstellung auf Home Office und der Disziplin der Belegschaft sei bei den rund 1000 Mitarbeiterinnen im Landgerichtsbezirk keine einzige Infektion bekannt.

Dies gelte auch für die Justiz in ganz Schleswig-Holstein. Der Preis für die Abschottung im „geregelten Krisenbetrieb“ seien allerdings massive Einschränkungen. Betroffen ist laut Kellermann vor allem das richterliche Kerngeschäft: „Die öffentlichen Verhandlungen im Zivilbereich sind praktisch auf null zurückgefahren.“ Nur in dringenden Eilverfahren werde derzeit noch verhandelt.

Nach Kellermanns Schätzung ist in zehn bis zwanzig Prozent der Zivilverfahren ein schriftliches Urteil ohne mündliche Verhandlung möglich. Voraussetzung sei die Einwilligung aller Prozessbeteiligten. Bei den Strafprozessen finde im Kieler Landgericht noch etwa die Hälfte der geplanten Sitzungen statt, so Kellermann. Dabei gehe es meist um Schwerkriminalität.

Sechs von 13 gestrichen

Laut Sitzungsplan der Kieler Staatsanwaltschaft waren in der Woche vom 30. März bis 3. April von dreizehn ursprünglich geplanten Strafprozessen im Landgericht sechs gestrichen. Die Verhandlungen um kleinere Delikte an den sechs Amtsgerichten zwischen Eckernförde und Norderstedt sind fast durchgängig aufgehoben. Ausgenommen sind laut Kellermann Haftsachen, bei denen ein Aufschub die Freilassung des Angeklagten zur Folge haben könnte.

„Wir wollen so schnell wie möglich zum Normalbetrieb zurückkehren“, sagt der Landgerichtspräsident - „bei Beibehaltung des optimalen Infektionsschutzes“. Doch wann und wie ist dies möglich? Kellermann verweist auf eine landesweite Arbeitsgruppe, die Handlungsvorschläge vorbereite. Inzwischen wächst bei der Justiz, die ohnehin seit Jahren von Überlastung spricht, die Zahl der unerledigten Verfahren weiter an.

Neue Verfahren durch Corona

Dazu kommt, dass die Corona-Krise selbst neue Verfahren produziert: Die allgemeine Lage belastet psychisch labile Menschen. Die häusliche Isolation führt Problemfamilien an ihre Grenzen. Für dringende Entscheidungen über eine Unterbringung in der Psychiatrie, die Notwendigkeit einer Betreuung oder den Umgang getrennt lebender Eltern mit ihren Kindern stehe der richterliche Bereitschaftsdienst an sieben Tagen die Woche zur Verfügung, so Kellermann.

„Einen Kollaps der Justiz kann es nicht geben“

Eine Journalistin fragt, wie lange der Betrieb im Krisenmodus noch gut gehen kann. „Einen Kollaps der Justiz kann es nicht geben“, versichert Gerichtssprecher Markus Richter. Die Justiz sei kein Wirtschaftsunternehmen. Letztlich gehe die Verzögerung der Verfahren aber zu Lasten des rechtssuchenden Bürgers. Kellermann: „Wir werden alles tun, um den Stau so schnell wie möglich zu beseitigen.“

Sind die Gerichte im Vergleich zu anderen systemrelevanten Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Polizei und Lebensmittelmärkten nicht in einer privilegierten Sicherheitslage? Die Frage nach der Überschaubarkeit der Infektionsgefahr in Justizgebäuden weist Kellermann zurück: Nicht jeder Verhandlungssaal habe die Dimensionen des Schwurgerichtssaals.

Die Richter entscheiden

Zudem trage man nicht nur Verantwortung für die Justizangehörigen, sondern auch für Schöffen, Zeugen und Besucher. Kellermann nennt als Beispiel einen herzkranken Rechtsanwalt über 60, der die Teilnahme an Sitzungen aus nachvollziehbaren Gründen verweigere.

Wird eine Sache verhandelt oder nicht? Die Entscheidung darüber obliegt letztlich der richterlichen Unabhängigkeit. „Menschen verhalten sich unterschiedlich in Krisen“, sagt Kellermann. Einzelne Richter, das zeigt ein Blick auf den Sitzungsplan, verhandeln auch in Corona-Zeiten konsequent weiter. Auch wenn es „nur“ um mittlere oder Kleinkriminalität geht wie einfachen Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis oder Erschleichen von Leistungen.