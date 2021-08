Zum zweiten Mal unter Pandemie-Bedingungen werden in dieser Woche in Schleswig-Holstein mehr als 25.000 Kinder eingeschult. Für 59 von ihnen startete die Schullaufbahn an der Goethe-Grundschule in Kiel am Mittwochvormittag. Dabei spielte ein langes Seil eine wichtige Rolle.