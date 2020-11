Wie wichtig den Kielern die Kinderrechte sind und sein sollten, das symbolisiert seit gestern ein Platz am Querkai am Ende der Hörn – genau zwischen Ost- und Westufer. Bürgermeisterin Renate Treutel und Jugendamtsleiterin Marion Muerköster weihten den neuen „Platz der Kinderrechte“ ein.

Einweihung an der Hörn

Einweihung an der Hörn - Kiel hat einen Platz für Kinderrechte

Von Karen Schwenke