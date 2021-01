Shoppen gehen trotz Lockdown – viele Menschen weichen in Zeiten von leeren Einkaufsstraßen auf Versandhandels-Riesen wie Amazon aus. Doch das muss nicht sein: Denn auch die lokalen Einzelhändler in Kiel verkaufen weiterhin ihre Ware – und nutzen dabei viele unterschiedliche Lösungen. Ein Überblick.

Click & Collect: So funktioniert Shoppen im Lockdown

Einzelhändler in Kiel

Einzelhändler in Kiel - Click & Collect: So funktioniert Shoppen im Lockdown

Einzelhändler in Kiel - Click & Collect: So funktioniert Shoppen im Lockdown

Von Jonas Bickel