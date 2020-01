Am Sonnabend startet im Schwedenkai in Kiel der Zukunftsdialog „Zwanzig Zweiundvierzich“, wie die Stadt die Auftaktveranstaltung genannt hat. Zwischen 12 und 19 Uhr sind dafür alle Menschen in und um Kiel eingeladen, über die Perspektiven der Stadt nachzudenken – und mitzudiskutieren.