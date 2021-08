Kiel

Seine Lese-Rechtschreibschwäche hat Tallis Vogel (10) den Unterricht über Jahre verleidet. Sobald seine Lehrerin schriftliche Aufgaben verteilte, kam in dem Schüler ein ungutes Gefühl hoch. Er konnte die Texte einfach nicht erfassen. Das ist jetzt anders. Seit Mai arbeitet der Fünftklässler mit einem sprechenden Lesestift. Das digitale Hilfsmittel streicht er über eine Textzeile auf bedrucktem Papier, sobald er stoppt, werden ihm die Wörter über Kopfhörer vorgelesen. Gleichzeitig erscheint auf dem integrierten Display der Text. Seine Lehrerin Jana Dümling von der Lernwerft in Friedrichsort ist begeistert: „Das ist wirklich ein Wunderstift. Tallis kann im Unterricht jetzt selbstständig arbeiten.“

Die Lese-Rechtschreibstörung zeigte sich in fast allen Fächern

Vorher hatte er in nahezu allen Fächern Schwierigkeiten. „Probleme gab‘s nicht nur in Deutsch, sondern auch in Mathe und im Sachunterricht“, berichtet seine Mutter Ria Vogel. „Denn überall müssen Texte gelesen und schriftlich beantwortet werden.“ Das alles fällt Tallis sehr schwer. Seit Mai nutzt er nun den Lesestift namens „C-Pen Exam Reader“, der etwa so groß ist wie ein Marker. „Wenn ich mit dem Stift über die Wörter gehe, lese ich sie automatisch mit, und dann sagt mir der Stift, was da steht“, erklärt Tallis.

Seine Lehrerin freut, dass der Junge selbstsicherer geworden ist: „Er muss nicht mehr zu uns Lehrern kommen und darum bitten, dass wir ihm den Text vorlesen“, so Dümling. „Für Tallis ist eine Tür aufgegangen: Er kann ja lesen, aber er hat so viele Rückschläge gehabt, dass er sich immer weniger zugetraut hat.“ Der Zehnjährige berichtet: „Vorher hatte ich nicht so Lust auf Texte. Jetzt gehe ich lieber zur Schule.“ Seine Mutter merkt selbst im Alltag eine Veränderung: „Plötzlich liest er wie selbstverständlich andere Wörter – ganz ohne Stift, zum Beispiel auf Straßenschildern.“

Lesestift eignet sich nicht für jedes Schulkind mit LRS

Nicht für jedes Kind mit Lese-Rechtschreibschwäche sei der Stift sinnvoll, findet Lehrerin Dümling. In ihrer vierten Klasse hatte sie mehrere Schüler mit Legasthenie, und auch an der Schule gibt es etliche. Bei den allermeisten reiche die Lesekompetenz aber aus, um dem Unterricht zu folgen.

Auch der Kieler Verein „Lesen, Schreiben, Rechnen“, der seit fast 30 Jahren Lese-Rechtschreibförderung für Schulkinder anbietet, empfiehlt dieses Hilfsmittel nicht pauschal bei Legasthenie. „Um den Stift zu führen, ist eine gute Auge-Hand-Koordination und Feinmotorik vorausgesetzt“, meint Lehrkraft Anne Willhöft. „Mit gezielter Übung und Begleitung ist er sicher für einige eine sinnvolle Möglichkeit, aber es ist nicht das Allheilmittel.“

„Der Lesestift gibt Tallis unheimlich viel Sicherheit und macht ihn selbstständiger“, sagt Mutter Ria Vogel Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Kostenübernahme abgelehnt: Krankenkassen, Kommunen und Ministerium fühlen sich nicht zuständig

Tallis Mutter hatte im Freundeskreis von guten Erfahrungen gehört und wollte den Stift auch für ihren Sohn. Das Gerät kostet 280 Euro. Geld, das die alleinerziehende Mutter nicht überhat. Krankenkassen, Stadt und Landesregierung lehnen die Übernahme der Kosten ab. Dabei arbeitet die Mutter als Heilpädagogin und kennt sich mit Anträgen auf Kostenerstattung aus. So ließ sie sich beim Arzt ein Rezept für den Stift ausstellen.

Kinderarzt und Schule bestätigten zudem schriftlich, dass der Lesestift Tallis helfen würde. Die Techniker-Krankenkasse lehnte die Kostenübernahme mit der Begründung ab, für diese Leistung nicht zuständig zu sein, und leitete das Anliegen an die Stadt Kiel weiter. Seitens des Jugendamtes gab es ebenfalls eine Ablehnung. Bei Tallis liege keine Behinderung vor, hieß es. Kinder mit LRS erhielten laut Erlass des Bildungsministeriums einen Nachteilsausgleich, so argumentiert das Amt.

Doch auf Nachfrage dieser Zeitung fühlt sich auch das Bildungsministerium nicht zuständig. Sprecherin Patricia Zimnik erklärte, für solche Hilfsmittel habe das Ministerium kein Budget. Schüler mit Legasthenie würden pädagogisch von Lehrkräften unterstützt und erhielten einen Nachteilsausgleich etwa in Form von mehr Zeit bei Prüfungen. Für technische Hilfsmittel seien möglicherweise doch die Krankenkassen zuständig. Das Sozialministerium sieht sich nach Auskunft des Sprechers Marius Livschütz ebenso wenig in der Pflicht: „Aus unserer Sicht besteht hier kein Grund, die Entscheidung der Stadt Kiel als zuständigem Träger der Eingliederungshilfe in Frage zu stellen.“

Tallis braucht den Lesestift für die Teilhabe am Unterricht, argumentieren Mutter und Lehrerin

Die Mutter versteht nicht, warum keiner die Kosten übernehmen will: „Mein Anliegen ist doch nur, dass Tallis mit Gleichaltrigen gleich lernen darf.“ Auch für die Schule stellt sich die Frage, „warum Krankenkassen und Sozialamt dieses Hilfsmittel zur Teilhabe am Unterricht nicht finanzieren. In diesem Bereich werden ganz andere Summen aufgebracht, um Kinder mit einer anerkannten Behinderung zu unterstützen. Eine LRS gehört nicht dazu“, kritisiert Lehrerin Dümling und berichtet von der schriftlichen Multiple-Choice-Fahrradprüfung, die Tallis in einem Extraraum von einer Hilfskraft vorgelesen wurde: „Er wusste das alles, mündlich ist er ja top.“ Ohne Hilfe hätte er die Textmenge nicht gemeistert.

Beim nächsten Test wird Tallis den Lesestift herausholen und selbstständig arbeiten – ohne Extrarolle. Das verdankt er dem Engagement der Schule. Die Lernwerft hat den Stift über den Förderverein angeschafft und ihn dem Schüler als Dauerleihgabe überlassen. Vielleicht kann Tallis seinen Stift eines Tages auch an ein anderes Kind abgeben. Immerhin hat er schon „enorme Fortschritte beim eigenständigen Lesen gemacht“, lobt seine Lehrerin. „Wenn das so weitergeht, ist es möglich, dass er den Stift irgendwann gar nicht mehr braucht.“