Es kommt alles wieder – diese Alltagsfloskel trifft jetzt auch auf den Busverkehr in Kiel zu. Ende vergangener Woche wurde in der Wik die Ladeinfrastruktur für die neuen Elektrobusse an der Endhaltestelle Wik-Kanal in Betrieb genommen. Die Techniker konnten auf bestehende Anschlüsse zurückgreifen.