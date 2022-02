Kiel

Die neuen Elektrobusse der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) haben sich gut ins Stadtbild eingepasst. Inzwischen fahren sie auf den Linien von der Wik zum Ostufer, nach Suchsdorf oder Mettenhof. Sieben Ladestationen für Elektrobusse sind bereits im Einsatz.

Die Linie 62 von Russee nach Projensdorf ist derzeit aber noch nicht elektrifiziert. Dennoch tauchen in Russee morgens Elektrobusse des neuen Typs auf. Die VDL-Gelenkbusse fahren dort auch ohne Ladestation an der Schiefen Horn bei der Rendsburger Landstraße. „Es handelt sich dabei um Linienverstärker, die bei Bedarf eingesetzt werden können“, sagt Andrea Kobarg von der KVG. Diese Gelenkbusse kommen voll aufgeladen aus dem Depot und können bis zu drei Stunden lang eingesetzt werden.

Neue Elektrobusse für Kiel werden in den nächsten Wochen erwartet

Etwa 50 Kilometer schaffen die knapp 20 Tonnen schweren Gelenkbusse mit einer Aufladung ohne Probleme im Stadtverkehr, so Kobarg. In Kiel fahren seit Dezember 47 Gelenkbusse des niederländischen Herstellers VDL. Weitere 20 Busse ohne Gelenk sollen in den nächsten Wochen nach Kiel kommen.

Eingesetzt werden die 47 Gelenkbusse vorrangig auf den Linien 6, 11, 22, 31, 32 und 81. Wenn aber erhöhter Bedarf besteht, rücken die Busse auch auf andere Linien. Seit Einführung des Elektrobusses 001 im September 2020 haben die Busse 2,26 Millionen Kilometer zurückgelegt.

Bis 2030 soll der gesamte Fuhrpark der KVG mit den Elektrofahrzeugen ausgestattet sein. Dann werden die roten Dieselbusse aus dem Kieler Stadtbild verschwunden sein. Wann die Linie 62 ihre Ladeinfrastruktur bekommt, steht noch nicht fest.