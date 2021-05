Kiel

Die „Düsternbrook“ ist anders als alles, was es auf der Kieler Förde bislang gab. Nur die roten Fahrkarten-Entwerter erinnern an die alten Schiffe der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK). „Diese Fähre ist die Fortsetzung der Erneuerung, die wir an Land mit den Elektrobussen bereits eingeleitet haben“, sagt die Abteilungsleiterin für den öffentlichen Personennahverkehr beim Eigenbetrieb der Stadt Kiel, Wiebke Bonow. Die Kielerin war auch die Taufpatin, die nach alter Tradition die Flasche mit Sekt zerplatzen ließ und dem neuen Schiff den Namen gab.

Ab Juni für einen Euro über die Förde

Um künftig noch mehr Menschen vom Auto auf die Fähren zu locken, werden die Fahrpreise zudem massiv gesenkt. „Ab Juni können Fußgänger mit den Fähren der Schwentine-Linie F2 zum Preis von einem Euro die Förde überqueren“, kündigt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer an. Kinder zahlen 50 Cent pro Überfahrt. Bislang kostete die einfache Fahrt 3,70 Euro. „Wir wollen den Weg über die Förde damit deutlich attraktiver machen“, sagt Kämpfer. Und der OB kündigt weitere Pläne zur Erneuerung der Fähren an. Damit folgt Kiel dem Beispiel von Hafenstädten wie Lissabon, Rotterdam, Amsterdam, Oslo und Göteborg.

Die 24,7 Meter lange „Düsternbrook“ hat zwei elektrische Fahrmotoren mit einer Leistung von je 86 Kilowatt (116 PS). Mit 819 Kilowattstunden Batterie-Kapazität soll die Fähre „bis zu zehn Stunden fahren“, so SFK-Geschäftsführer Andreas Schulz. Da bei der Fahrt auf der Förde stets Wind und Wellen beim Energieverbrauch eine Rolle spielen, gibt es in Dietrichsdorf eine kleine Ladestation, in der in 30 Minuten bis zu 70 Kilowatt „nachgetankt“ werden können.

Der Elektroantrieb erfordert einen besonderen Fahrstil. Bislang war es für die Kapitäne der Fördedampfer eine Wohltat, wenn sie die Fahrhebel „on the table“ legen konnten und die Diesel-Motoren unter Brummen Bugwelle und Fahrtwind erzeugten. Bei der „Düsternbrook“ ist das anders. Sie gleitet lautlos über die Förde. Dabei braucht die „Düsternbrook“ für eine Rundreise Reventlou-Wellingdorf-Reventlou etwa 20 Kilowatt. „Wer es unter 20 Kilowatt schafft, bekommt eine Belohnung. Ich denke da über einen Wettbewerb unter den Kapitänen nach“, sagt Andreas Schulz.

Fünf Fähren für 20 Millionen Euro

Rund 20 Millionen Euro kostete die Bestellung der bislang fünf Fähren und der Bau der Ladetechnik. „Mit 3,2 Millionen Euro hat der Bund die SFK in den vergangenen Jahren gefördert“, sagt der Kieler SPD-Bundestagsabgeordnete Mathias Stein.

Auch in Lübeck gibt es Interesse am Kieler Modell

Die Erneuerung der SFK-Flotte geht derweil munter weiter. „Wir würden gern weitere Fähren bauen“, so Cor Hoogendoorn von der Werft Holland Shipyards. Zuvor hatten die Niederländer auch die Plugin-Hybrid-Fähre „Gaarden“ gebaut. Aktuell entstehen die „Friedrichsort“ und die „Wik“ in Holland. Die „Schilksee“ soll 2024 folgen. Auch der Name „Wellingdorf“ wird bereits als weiterer Neubau gehandelt. Der schnelle Bau neuer Fähren bietet der SFK Chancen für neue Konzepte. Die alten Fähren sollen für neue Linien eingesetzt werden. OB Kämpfer denkt dabei beispielsweise an „die Einbindung des MFG5-Geländes in Holtenau“.

Die Kieler Ideen haben inzwischen Neugierde in anderen Städten geweckt. „Ich fahre jetzt nach Lübeck, dort gibt es auch Interesse an neuen Fähren“, so Hoogendoorn.