Kiel

Zuvor hatte der 17-Jährige selbst die Polizei alarmiert und in den Elendsredder gerufen, da eine Bekannte von ihm belästigt worden sein soll. Während der Befragung durch die Beamten nahm er seine Bekannte unvermittelt in den "Schwitzkasten". Als die 30 und 32 Jahre alten Polizisten einschritten und den Angreifer zu Boden brachten, trat dieser um sich und traf einen der Beamten im Gesicht, den anderen am Oberkörper. Zudem biss er einem der Beamten in den Finger. Auch auf dem Weg ins Polizeigewahrsam verhielt sich der Jugendliche weiterhin aggressiv.

Beamter konnte nicht weiter arbeiten

Die beiden Polizeibeamten ließen sich ärztlich behandeln. Der 30-jährige Polizeibeamte konnte seinen Dienst aufgrund der Verletzungen nicht fortsetzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung wurde eingeleitet.

