Kiel.

Wie der Vater, so die Tochter: 1980 bekam Hans-Jürgen Haase für sein jahrzehntelanges Engagement als Sportfunktionär das Bundesverdienstkreuz. Am Dienstag erhält Elisabeth Haase die gleiche Auszeichnung für 35 Jahre im Tierschutz. „Für mich ist das die Würdigung meines Lebenswerkes“, sagt die 66-Jährige.

27 Jahre leitete sie das Tierheim Uhlenkrog

Vielen Kielern ist Elisabeth Haase bekannt. Nach ihrer Ausbildung im Tierpark Gettorf arbeitete sie ab 1986 als Tierpflegerin im Tierheim Uhlenkrog, das sie von 1993 bis 2020 leitete. Nun ist sie stellvertretende Leiterin, wirkt noch im Vorstand des Tierschutzvereins Kiel und Umgebung mit, hat eine Weiterbildung zur Tierschutzberaterin gemacht und übernimmt auch für andere Tierheime und Tierschutzvereine die sogenannte Vor- und Nachkontrolle bei Vermittlungen.

In ihrer Laudatio heißt es: „Weit über das berufliche Maß war die Tierwirtin im Tierheim Uhlenkrog im Einsatz, zuerst ehrenamtlich, später im Hauptamt. Durchschnittlich kommen jedes Jahr 2500 Tiere in das Tierheim, von denen viele vermittelt werden können. Dank des Engagements von Elisabeth Haase konnte ein tiergerechter Platz durch Neubauten, Erweiterungen sowie Verbesserungen geschaffen werden“.

Auch als Geldbeschafferin immer an vorderster Front

Ob Häuser, Volieren und Räume für Hunde, Katzen, Kleintiere, Wildtiere oder Quarantänestation: „Ich habe das Tierheim immer als meins betrachtet und dementsprechend viel Herzblut fließen lassen“, sagt sie. Gab es finanzielle Engpässe, auch bei anderen Tierheimen, wurde sie nicht müde, als Mitglied im Landesverband des Tierschutzbundes in den Medien und in der Politik für Mittel zu werben.

Neben der Öffentlichkeitsarbeit war es ihr wichtig, ihren Wissensschatz in Workshops und Seminaren für Ehrenamtliche, Feuerwehr oder für andere Tierschutzvereine im Bereich Management, Verwaltung, Personal und Hygiene weiterzugeben. Zudem saß sie 20 Jahre im IHK-Ausschuss der Prüfungen für Tierpfleger, hat im Tierheim in 35 Jahren mehr als 50 junge Menschen ausgebildet.

Die Bezeichnung Kampfhund kann sie nicht hören

In der Politik verschaffte sich Elisabeth Haase Gehör, beispielsweise bei dem Thema Rasseliste, die 2016 abgeschafft wurde. „Ich habe Politiker versucht zu überzeugen, dass man die Gefahren, die von einem Hund ausgehen, nicht an einer Rasse festmachen kann. Wird ein Hund auffällig, liegt das an der schlechten Haltung“, sagt sie. Das sei wie beim Menschen, „kein Hund kommt böse auf die Welt“.

Es gebe die Rasse Kampfhunde nicht. Werde der Begriff bei Diskussionen oder in den Medien verwendet, „werde ich richtig sauer“. Ein weiteres Thema sei die Kastrationspflicht bei Katzen. „Ein schwieriges Thema, das immer wichtiger wird“, sagt sie. Zwei Mal im Jahr gebe es aktuell regelmäßige Kastrationsaktionen des Landes Schleswig-Holstein, davon bräuchte es mehr. Für sie wäre es dringend notwendig, dass auch in Kiel und Umgebung die Kastrationspflicht für freilaufende Katzen eingeführt wird.

Dass sie nun für diesen ganzen Einsatz das Bundesverdienstkreuz bekommt, erfüllt sie mit Stolz. „Ich sehe diese Ehrung auch als eine Auszeichnung für alle Menschen, die sich auch im Tierschutz engagieren“, sagt Elisabeth Haase.