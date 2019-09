Chef des Ortsbeirates zurückgetreten

Kiel

„Ich trete aus beruflichen und persönlichen Gründen zurück. Ich kann den Posten nicht mehr zu meiner eigenen Zufriedenheit ausfüllen“, erklärte Beck auf Anfrage der Kieler Nachrichten. Bei der Wahl seines Nachfolgers fielen fünf Stimmen auf Fliß und zwei auf Hühn. Beck bleibt Mitglied des Ortsbeirates.

Alfons Fliß ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und lebt seit 15 Jahren in Wellingdorf. Er war Tischler und ist inzwischen in Rente. „Ich bin seit vielen Jahren Mitglied der SPD und habe unter anderem die Verkehrsprobleme in Wellingdorf im Blick“, sagte der 66-Jährige. Der neue Vorsitzende möchte Sitzungen auch in anderen Lokalitäten abhalten, zum Beispiel in der Schule, der Andreasgemeinde oder im Geomar. „Dies ist eine Möglichkeit, dichter an die Menschen heranzukommen.“ Außerdem strebt er eine enge Zusammenarbeit mit den Gremien im Rathaus an.

Weiterer Punkt im Ortsbeirat: Der Seniorenbeirat

Ein weiteres Thema war der Seniorenbeirat. Demnächst entscheiden die Ratsmitglieder, wer hier mitwirkt. Die Ortsbeiräte dürfen empfehlen, welche Kandidaten sie befürworten. Zwei Plätze stehen dem Bezirk Ellerbek/ Wellingdorf zu.

Einen von beiden möchte Norbert Fischer besetzten, der bereits eine Wahlperiode hinter sich hat. Er stellte sich den Kommunalpolitikern und Gästen vor. Der 77-Jährige wurde in Baden-Württemberg geboren und lebt seit 1961 in Kiel. „Seitdem habe ich alle Ostuferstadtteile bewohnt: Elmschenhagen, Dietrichsdorf, Gaarden, Ellerbek und Wellingdorf“, erzählte der Senior.

Er ist verheiratet, hat drei erwachsene Söhne und war zuletzt als hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär der IG-Metall tätig. In vielen Bereichen engagiert er sich ehrenamtlich, zum Beispiel im Quartiersbüro Wahlestraße.

Die zweite Kandidatin, Gisela Schulz, war entschuldigt. Die 77-Jährige ist im Stadtteil sehr bekannt. Sie war Vorsitzende des Ortsbeirates Ellerbek/ Wellingdorf und hat die Arbeitsgemeinschaft Schwanenseepark gegründet. Die Kommunalpolitiker sprachen sich einstimmig für beide Kandidaten aus.

Stichstraße besteht bei schlechtem Wetter aus Matschlöchern

In der Sitzung ging es außerdem um die Stichstraße zwischen Kieler Kuhle und Kuchelstraße, die ebenfalls Kieler Kuhle heißt. Zahlreiche Anwohner waren gekommen, um Näheres zu erfahren. Torben Groß vom Kieler Tiefbauamt stellte Pläne vor. Vor einiger Zeit wurden in dem Bereich Reihenhäuser gebaut. „Nach meinem Kenntnisstand wollte der Investor die Straße mitbauen, doch er musste Insolvenz anmelden“, erklärte Groß.

Daher sei die Schotter-Fahrbahn nicht befestigt worden. Anlieger hatten Fotos von großen Pfützen mitgebracht, die sie zeigten. Im nächsten Jahr soll nun eine 3,70 Meter breite Straße gebaut werden mit Einengungen für eine Verkehrsberuhigung. „Die ganze Straße wird als Spielstraße gekennzeichnet“, informierte der Mitarbeiter.

Für die Müllabfuhr sei auch ein Wendehammer nötig. Der jetzige Trampelpfad im Gebiet soll begradigt und als Weg für Fußgänger sowie möglicherweise auch Radfahrer ausgebaut werden. Die Kostenschätzung liege bei 400.000 Euro, so der Mitarbeiter. Der Ortsbeirat stimmte einstimmig für das Vorhaben.

