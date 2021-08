Mehr als 100 Autofahrerinnen und Autofahrer müssen nach Polizeikontrollen vor Schulen in Kiel-Elmschenhagen ein Bußgeld zahlen. Die Polizei hat die sogenannten Elterntaxis in der Allgäuer Straße und in der Dorfstraße kontrolliert. Nicht alle hielten sich an die Regeln.