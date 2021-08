Mehr als 100 Autofahrerinnen und Autofahrer erhielten bei Polizeikontrollen vor Schulen in Kiel-Wellsee ein Bußgeld. In den Fokus der Polizei gerieten dabei insbesondere die sogenannten Elterntaxis. Als Schwerpunkte stellten sich die Schulen in der Allgäuer Straße und in der Dorfstraße heraus.