Ein „Wohlfühlplatz“ ist das Pädagogisch-Theologische Institut (PTI) für Teelke Bercht schon im Studium gewesen. Mittlerweile hat die Pastorin an verschiedenen Orten gewirkt. Nun verlässt sie nach fünf Jahren die Emmaus-Gemeinde, um am PTI Ideen für den Religionsunterricht an Schulen einzubringen.