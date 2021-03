Kiel

Diskotheken haben geschlossen, die Clique darf sich nicht treffen, der Nebenjob fällt weg – und mit ihm die finanzielle Unabhängigkeit von den Eltern. In unserer KN-Serie begleiten wir die Abiturienten Xavier Puschke (18 Jahre, Gemeinschaftsschule Friedrichsort) und Oguzhan Kalma (19, Gemeinschaftsschule Hassee) sowie Abiturientin Simona Drescher (18, Käthe-Kollwitz-Schule) bis zur Zeugnisvergabe. In diesem Teil erzählen sie, wie es ist, während der Pandemie erwachsen zu werden.

Mit 15 oder 16 Jahren ist die Vorfreude auf die Volljährigkeit oft grenzenlos. Wissen Sie noch, worauf Sie sich vor zwei, drei Jahren am meisten gefreut haben?

Xavier Puschke: Damals war es das Autofahren – jetzt mache ich meinen Führerschein aber erst später. Ansonsten natürlich das nächtelange Feiern und draußen zu sein, bis man umfällt. Aber auch selbst Verantwortung für sich zu übernehmen und ein bisschen unabhängiger zu sein.

Oguzhan Kalma: Mit dem Unabhängigsein ging es mir auch so. Aber wirklich auf meinen 18. Geburtstag gefreut habe ich mich mit 17 – einfach, weil ich mich dann ohne meine Eltern hinters Steuer setzen konnte.

Simona Drescher: Ich hatte mit 15 auch noch den Gedanken an einen Führerschein, den mache ich jetzt aber erst nach dem Abi. Auf ein wenig mehr Verantwortung habe ich mich ebenfalls gefreut – und darauf, einfach lange raus zu können und mit den Freunden das zu machen, worauf man Lust hat.

Seit Sie volljährig sind, war noch keiner von Ihnen in Clubs feiern. Ist das ein Thema bei Ihnen in der Schule?

Puschke: Auf jeden Fall. Es kommt dabei gar nicht mal so sehr auf den Club an. Der bringt zwar nochmal ein anderes Gefühl rein, aber hauptsächlich geht es um die lockere Atmosphäre. Das Zusammensein, auch wenn es nur zehn oder 15 Leute sind, würde mir vollkommen reichen.

Drescher: Je länger wir warten, desto größer wird die Vorfreude. In Clubs zu gehen, wäre natürlich cool, aber feiern würde ja auch heißen, man darf sich mit 20, 30, 40 Leuten draußen treffen. Das Feiern ist auch abschalten können mit den Freunden. Darüber würden wir uns alle tierisch freuen. Jetzt wäre es schon mal schön, wenn man im kleinen Kreis etwas machen könnte. Ich vermisse zum Beispiel die Abende zu viert mit meiner Clique. Natürlich gibt es Sachen, die vorgehen. Es muss auf die Gesundheit geachtet werden. Aber ich gebe auch zu, dass es mir mit der Zeit immer schwerer fällt, auf Treffen verzichten zu müssen, obwohl in vielen anderen Bereichen Lockerungen erfolgen. Das ist eine zusätzliche Belastung neben dem Schuldruck.

Glauben Sie, dass man das eine oder andere noch nachholen kann – oder ist die Lebensphase dafür zu einmalig?

Puschke: In gewisser Weise kann man die Phase noch nachholen, das normale Feiern zum Beispiel.

Kalma: Ja, das läuft ja nicht davon. Bei besonderen Anlässen wie Abibällen ist das aber nicht so. Wenn man das später macht, fühlt sich das anders an als im Jahr des Abiturs. Gerade ist es nicht einfach für die, die gerne feiern, aber es gibt auf jeden Fall viel dringendere Sachen im Leben.

Was würden Sie denn gerade gerne machen, was Sie gerade nicht machen können?

Drescher: Tanzen. Ich mache Standard- und Lateintanz und bin sonst viel in der Tanzschule, ich arbeite dort auch. Doch die Tanzschule ist seit Monaten zu. Ansonsten würde ich einfach gerne Zeit mit Freunden verbringen. Normale Dinge machen, wie sich bei schönem Wetter in kleiner Gruppe auf die Reventlouwiese zu setzen und zu entspannen.

Kalma: Mir würde auch Normalität reichen, ich vermisse den regulären Alltag. Mir fehlt der regelmäßige Sport, die Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Die Studios haben zwar wieder geöffnet, aber die Regeln sind ziemlich streng und grenzen einen sehr ein.

Volljährigkeit bedeutet nicht nur, Freiheiten zu genießen, sondern auch, sich Freiheiten zu erarbeiten, etwa finanziell unabhängig von den Eltern zu sein. Sie alle haben neben der Schule gearbeitet, können das jetzt aber nicht machen. Fehlen nun die Einnahmen?

Kalma: Ich arbeite, seit ich 16 bin. Ich habe so meinen Führerschein finanziert und seitdem alles selbst gekauft. Jetzt arbeitslos zu sein, ist ein deutlicher Umstieg. Man hat schon noch ein bisschen Geld, bekommt auch Taschengeld, aber es ist etwas anderes, es selbst zu verdienen.

Puschke: Ich habe auch mit meinem 16. Lebensjahr angefangen zu arbeiten und versuche, seitdem soweit wie möglich finanziell unabhängig von meiner Mutter zu sein. Mir fehlt die Arbeit als Kellner auch als Ausgleich zum ganzen Rest. Außerdem habe ich mir in den vergangenen Wochen in den Kopf gesetzt, dass ich nach meinem Freiwilligen Sozialen Jahr den Pacific Crest Trail, einen Fernwanderweg in Amerika, wandern möchte. Dementsprechend brauche ich die finanzielle Unabhängigkeit auf jeden Fall.

Drescher: Ich habe in der Tanzschule am Tresen gearbeitet und zusätzlich noch als Aushilfskraft gekellnert. Ich war zwar nicht finanziell unabhängig, aber so ist ab und zu etwas Geld dazugekommen. Das habe ich möglichst gespart. Denn ich kann kaum erwarten zu reisen. Das ist ab 18 nochmal etwas anderes, man ist dann freier. Es gibt viele Länder, die ich gerne sehen würde. Ich hoffe, dass man im Sommer raus und in die Welt kann.