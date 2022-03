Kiel

Der schwarze Bereich auf dem Bild der Lunge ist Luft. Luft, wo eigentlich Lungengewebe sein sollte. Dr. Sarah Laufer und Prof. Burkhard Bewig sind Ärzte am Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) und wollen mit Aufnahmen anschaulich zeigen, welche Folgen die Nikotinsucht haben kann.

Die Computer-Tomographie auf dem Bildschirm im Arztzimmer zeigt einen sogenannten Pneumothorax – ein Lungenflügel ist kollabiert. Das ist die mögliche Komplikation eines Lungen-Emphysems, einer Erkrankung, bei der das Lungengerüst zugrunde geht. Und Symptom einer typischen Raucher-Lunge. „Wir sehen tagtäglich, was Rauchen anrichtet“, sagt die Lungenfachärztin Sarah Laufer.

So können Sie am Rauchfrei-Programm teilnehmen Das Städtische Krankenhaus Kiel bietet den Rauchfrei-Kurs (www.rauchfrei-programm.de) fortlaufend ab Mai 2022 als Kompaktversion an. Darin enthalten sind eine kostenfreie Informationsveranstaltung am 21. April (18 Uhr) im Bildungszentrum (Hasseldieksdammer Weg 30, 24116 Kiel, Tel. 0431/1697-3719), drei Gruppentreffen (5./12./19. Mai, 18 bis 21 Uhr) und zwei individuelle Telefonberatungstermine. Die Teilnahmegebühr beträgt 175 Euro. Eine anteilige Erstattung der Gebühren durch die Krankenkasse ist laut SKK für gesetzlich Versicherte möglich. Anmeldungen auch zum Infotermin sind per E-Mail über anmeldung@krankenhaus-kiel.de möglich. Maximale Kursteilnehmerzahl: zwölf.

Rauchen ist der größte Risikofaktor für Erkrankungen wie Krebs, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen. Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 125 000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Trotz dieser Gefahren greift etwa ein Viertel der Bevölkerung über 15 Jahre (28 Prozent der Männer und 23 Prozent der Frauen) zur Zigarette oder anderen Tabakprodukten. In der Corona-Pandemie sind es sogar mehr geworden. Zu diesem Ergebnis kommt die repräsentative Langzeitstudie Debra (Deutsche Befragung zum Rauchverhalten), die Ende 2021 erschienen ist.

Raucher-Anteil seit 2019 um vier Prozent gestiegen

Lag der Anteil an Rauchern Ende 2019 noch bei rund 27 Prozent, ist er seitdem um vier Punkte gestiegen und liegt derzeit bei 31 Prozent. Ausgewertet wurden für die Studie die Daten von Menschen ab 14 Jahren. Die Debra-Verantwortlichen gehen übrigens davon aus, dass besonders viele, die ihre Sucht aufgegeben hatten, während der Pandemie rückfällig geworden sind.

Und es gibt noch eine Zahl, die hellhörig werden lässt: Etwa sechs Millionen Raucher versuchen jährlich, mit dem Rauchen aufzuhören – darauf weist das SKK hin. „Die meisten Versuche bleiben leider vergeblich“, weiß Sarah Laufer. An alle Menschen aus Kiel und Umgebung, die nun professionell unterstützt von der Zigarette loskommen wollen, richtet sich ein neues Rauchfrei-Programm des Krankenhauses. Mit dem Training gegen die Nikotinsucht will Sarah Laufer Raucher zu Nichtrauchern machen: „Wir haben einen dreiteiligen Kurs aufgestellt, in dem ich die Teilnehmenden unterstütze“, berichtet sie.

Kieler Ärztin will Rauchern ohne erhobenen Zeigefinger das Rauchen abgewöhnen

In diesem wissenschaftlich strukturierten Rauchfrei-Kurs will die Ärztin ohne erhobenen Zeigefinger über Gesundheitsaspekte und Vorteile des Aufhörens informieren. Gemeinsam mit den Kursteilnehmern geht es daran, Verhaltensmuster zu analysieren, Gründe und Motivationen für das Aufhören herauszustellen und zu einem bestimmten Zeitpunkt auch den Schlussstrich zu ziehen – letzte Schachtel, letzte Zigarette, letzter Zug.

Nach diesem Schritt geht es im Programm darum, Strategien zu finden, um einem Rückfall vorzubeugen: „Was tun, wenn der ,Lungenschmachter’ kommt? Wie gestalte ich die ersten 24 Stunden ohne Zigarette? Wer bin ich, wenn ich kein Raucher bin?“, beschreibt Laufer die Kernfragen in der Gruppenarbeit. „Das Ziel ist eine dauerhafte Enthaltsamkeit“, so die Ärztin. Und nicht nur das: Ein zufriedenes Leben ohne Zigarette soll ermöglicht werden. Helfen können dabei auch mitunter verschreibungspflichtige Medikamente, auf die sie eingehen wird.

Das Programm gilt als Präventionskurs: „Denn wir helfen dabei, weitere Schäden zu verhindern“, sagt Sarah Laufer. Prof. Burkhard Bewig betont: „Selbst wenn man erst mit 55 bis 65 Jahren aufhört, hilft es.“ Es sei nie zu spät: „Sogar für diejenigen, die bereits einen bösartigen Tumor in der Lunge haben, lohnt sich das Aufhören. Weil die Patienten dann besser auf die Therapie ansprechen und das Risiko eines Rückfalls oder des Wachsens weiterer Tumoren gemindert wird“, so der Mediziner.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundsätzlich sinke das Krebsrisiko langfristig. Die Gefahr eines Herzinfarkts sei bereits nach einem Jahr Tabakabstinenz reduziert. Aber auch kurzfristige Effekte sind laut Sarah Laufer Belohnung und Motivation zugleich: „Schon nach 20 Minuten ohne Zigarette sinkt der Blutdruck, wird die Herzfrequenz ruhiger. Einige Tage später ändert sich der Geschmackssinn.“ Und was ist mit dem Raucherhusten? Die Ärztin: „Auch die Symptomatik lässt sich günstig beeinflussen.“