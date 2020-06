Eine 250-Kilo-Kriegsbombe im Dezember 2018 verhagelte dem Minigolfclub Olympia in Gaarden die Saison 2019. Dieses Jahr hat die Corona-Krise den Start des Spielbetriebs am Osterwochenende vereitelt. Doch ab heute ist in der Pickertstraße wieder das Minigolfen für Alle möglich.