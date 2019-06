„Schenke ein Lächeln“ – so heißt das Projekt, mit dem Sila Akcay und Greta Balow von der Gelehrtenschule in Kiel den „Children Jugend hilft“-Wettbewerb gewonnen haben. Die beiden 15-jährigen Schülerinnen engagieren sich regelmäßig in der Kinderklinik des UKSH Schleswig-Holstein.