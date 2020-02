Letzter Start für Enten aus Plastik?

Kiel

Papiertüten statt Plastikbeutel – und bald vielleicht sogar keine Plastikenten mehr: Das 15. Kieler Entenrennen steht im Zeichen des Umbruchs und der Nachhaltigkeit. Das zeigt sich auch beim traditionellen Eintüten der Enten im Gemeindezentrum Altenholz. Dort treffen sich die Mitglieder der Kieler Lions-Clubs und der Leos, um Badeenten für das Rennen am 10. Mai einzupacken.

Enten in Kiel werden zum ersten Mal in Papiertüten verkauft

Der zwölfjährige Christopher ist zum ersten Mal dabei. "Ich habe immer wieder Enten gekauft und mich dann entschlossen, auch mal mitzumachen", sagt er und steckt eine Ente in eine Papiertüte. Das ist neu: Statt in Druckverschlussbeuteln aus Plastik werden die Enten dieses Jahr in Papiertüten verkauft. Ein Grund dafür ist, dass im vergangenen Jahr vermehrt nachgefragt wurde, ob Plastikenten in Bezug auf den Umweltschutz noch zeitgemäß seien.

Lions Clubs suchen nach Alternative für Plastikenten

"Wir sind an der Sache dran", sagt Marlis Halft, die elf Jahre lang Cheforganisatorin des Wasserspektakels war. Die Veranstalter testeten bereits eine Prototyp-Ente aus Bambus. Auch über eine Lösung mit Flüssigholz wird nachgedacht. Der Biowerkstoff gilt als nachhaltige Alternative zum Plastik.

Mindestens in diesem Jahr schwimmen noch Plastikenten über die Kieler Förde – sie werden allerdings nicht weggeschmissen. Denn auch nach dem Rennen haben die Enten eine Aufgabe. Viele Teilnehmer nehmen ihre Enten nach dem Rennen mit nach Hause. Weitere Enten landen in Schulen, wo sie zum Basteln verwendet werden. Rund ein Viertel der Enten bleibt sportlich aktiv – die Enten gehen an andere Clubs, wo sie ebenfalls an Entenrennen teilnehmen.

Kieler Entenrennen : Enten sind ein Sammelobjekt

Auch im Verkauf landen einige Enten aus dem vergangenen Jahr. Diese können Kinder bei dem Kauf einer Ente fürs Rennen 2020 mitnehmen. "Die Enten sind mittlerweile auch ein Sammelobjekt", sagt Marlis Halft. Jedes Mal werden die Enten mit der aktuellen Jahreszahl markiert. Einige Kieler versuchen, Enten aus allen Jahren zu sammeln.

Einnahmen werden an die Akademien am Theater Kiel gespendet

Rund 50.000 Euro soll der Entenverkauf einbringen – das Geld geht dieses Jahr an die Akademien am Theater Kiel. Die Akademien sind ein eigenständiger, gemeinnütziger Verein. Aktuell werden rund 350 Kieler Kinder im Kinder- und Jugendchor sowie in der Orchester- und Ballettakademie begleitet und gefördert. Sie stehen regelmäßig mit den Profis des Theaters auf der Bühne. Das Angebot ist für die Kinder und Jugendlichen kostenlos.

10.000 Enten gehen an den Start

"Damit schließen wir eine wichtige Lücke", sagt Generalmusikdirektor Benjamin Reiners. "Die soziale Herkunft der Kinder ist egal – sie können am kulturellen Leben in Kiel teilnehmen." Die Akademien werden durch Spenden finanziert, mit dem Geld aus dem Entenrennen ist unter anderem ein gemeinsames Projekt der drei Akademien geplant.

"Wir haben schon 100 Tüten geschafft!" Im Gemeindezentrum Altenholz packen rund 50 Menschen die Enten ein. Ziel für den Abend: 2700 Enten, 10.000 sollen es am Ende sein. "Es verläuft alles nach Plan", sagt Heiner Bäck, Mitglied des Entenausschusses. "Die Enten waren schon im Januar da."

Verkauf der Enten startet am 29. Februar

Damit läuft es besser als im vergangenen Jahr: Anfang 2019 stürzte bei einer Havarie des Containerschiffs "MSC Zoe" ein Container mit den Enten für das Kieler Entenrennen in die Nordsee. Auch wenn es am Ende noch Ersatz gab – den Stress hätten sich die Organisatoren gerne erspart.

Die Enten fürs Rennen 2020 sind ab kommendem Sonnabend, 29. Februar, für fünf Euro im Citti-Park, bei Galeria Kaufhof und 50 weiteren Verkaufsstellen erhältlich.

Deutschlands erfolgreichstes Entenrennen

Als die sechs Kieler Lions Clubs und der Leo-Club 2006 das erste Kieler Entenrennen ausrichteten, hätten sie wohl kaum gedacht, dass sich das Rennen zu einer derartigen Erfolgsgeschichte entwickeln würde. Elf Jahre lang war Marlis Halft, die "Oberente a.D.", Cheforganisatorin und machte das Kieler Entenrennen zum erfolgreichsten in ganz Deutschland. Seit September 2017 kümmert sich der sogenannte Entenausschuss der Lions-Clubs um die Planung und Durchführung der Rennen.

Jedes Jahr schwimmen 10.000 Enten auf der Kieler Förde um den Sieg, die ersten Plätze bekommen attraktive Preise. In bisher 14 Entenrennen kam eine Spendensumme von rund 850.000 Euro zusammen. Das Geld spenden die Ehrenamtler traditionell für ein gemeinnütziges Projekt zugunsten von Kindern.

