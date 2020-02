Kiel

Üblicherweise nimmt der ABK Batterien und Akkus entgegen und lagert sie zunächst ein. In der Folge werden diese in sicheren Transporten abgeholt und weiter verwertet. Das Rücknahmesystem jedoch wurde von einem gemeinsamen auf ein herstellerbasiertes Prozedere geändert, wie der Kieler Entsorger erläuterte. In der Folge gibt es Probleme dabei, diese Abholungen in Auftrag zu geben. Es fehlen die entsprechenden Zugänge.

Lager beim ABK in Kiel sind derzeit voll

"Zudem sind die Lagerkapazitäten des ABK mittlerweile erschöpft", teilte die Stadt mit. Daher bleibe dem ABK nichts anderes übrig, als die Annahme von Akkus und Batterien ab sofort und voraussichtlich bis in die zweite Februar-Hälfte einzustellen. In der Zwischenzeit arbeite man daran, die Zugangsprobleme zu lösen und möglichst schnell die Abholungen zu beauftragen, so der ABK.

Stadt und ABK betonen jedoch: "Die Abgabe von Lithium-Ionen-Akkus aus Laptops und anderen Elektro-Kleingeräten ist weiterhin beim ABK möglich, da diese als Elektroschrott gelten." Abgabestellen dafür seien weiterhin die Schadstoffsammelstelle in der Gutenbergstraße 52, das Wertstoff-Zentrum Kiel in der Clara-Immerwahr-Straße 6 und der Wertstoffhof in der Daimlerstraße 2.

Weitere Informationen zu Entsorgung und Elektroschrott finden Kieler hier. Rückfragen unter Tel. 0431/5854-0 oder service@abki.de

