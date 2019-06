Aus der Ferne sieht er aus wie ein echter 500-Euro-Schein – erst bei näherer Betrachtung fallen die zahlreichen Kieler Wahrzeichen auf: Die begehrten Null-Euro-Scheine, in diesem Jahr zur 125. Kieler Woche, lassen sich ab sofort unter anderem in „Geldautomaten“ im Sophienhof und in Schilksee ziehen.