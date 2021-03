Kiel

Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern verkleinert sich, beträgt aber zeitlich definiert immer noch mehr als zwei Monate. Bis zum 10. März dieses Jahres müssen Frauen aus statistischer Warte arbeiten, ehe sie das durchschnittliche Männer-Einkommen von 2020 erreicht haben. Das Frauennetzwerk zur Arbeitssituation greift dieses Problem am 11. März auf ausgesprochen aktive Weise auf.

„Wie viel ist meine Arbeit wert?“ Diese Frage hört Stefanie Kohlmorgen, im Frauennetzwerk zuständig für die Beratung von Gründerinnen, immer wieder. Und sie betont: „Auch etablierte Selbstständige neigen oft dazu, ihre Arbeit unter Wert anzubieten.“ Angestellte tun sich derweil scheinbar schwer, übers Thema Gehalt zu verhandeln, sodass im Verbund mit weiteren Faktoren nicht daran zu rütteln ist: Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass mehr Frauen in Teilzeit oder in schlechter bezahlten Berufen etwa im sozialen Bereich tätig sind, bleibt immer noch eine Einkommenslücke von sechs Prozent.

Speed Coaching am 11. März in Kiel

Verhandlungen über Honorare und Tarife, persönliches Auftreten und Selbstdarstellung, Marketing und digitale Kommunikation sowie viele weitere Inhalte werden am Donnerstag, 11. März, bei einem „Speed Coaching“ aufgegriffen, das vom Frauennetzwerk, der Kieler Gruppe der Organisation Business and Professional Women (BPW) sowie der Kieler Gleichstellungsbeauftragten Helga Rausch organisiert wird. Das Prinzip: 14 erfahrene weibliche Coaches aus vielerlei Fachgebieten können für jeweils 30 Minuten gebucht werden, jede Teilnehmerin darf zwei Termine in Anspruch nehmen. Kostenlos ist das Ganze, weil alle Coaches und auch die Akteurinnen hinter den Kulissen ehrenamtlich am Werk sind.

Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr, als der Equal-Pay-Day noch auf den 17. März fiel, wegen des unverhofften ersten Corona-Lockdowns abgesagt werden musste, geht sie diesmal komplett digital vonstatten. Die Eins-zu-Eins-Coachings laufen im Video-Dialog per Zoom, außerdem schafft das Netzwerk ein digitales Foyer, bei dem am 11. März um 15.30 Uhr Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) ein Grußwort hält und andere Organisatorinnen zu Wort kommen. Dieses Forum kann dann bis gegen 19 Uhr auch zu Gesprächen am Rande der Coachings genutzt werden. Den technischen Login können die Interessentinnen schon von 15 Uhr an vornehmen, während der gesamten Veranstaltung leisten Fachfrauen Unterstützung, falls es Probleme gibt.