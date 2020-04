Ostern klappt's auch mit der Brücke

Kiel

„Die haben richtig Gas gegeben.“ Andreas Lohse vom Amt für Immobilienwirtschaft der Stadt Kiel zollte dem mit der Erneuerung des Aufzugs der Gaardener Brücke beschäftigten Team der Firma Prey ein dickes Lob. Und das zu Recht: Schon zwei Wochen, nachdem die alte Kabine des Fahrstuhls per Kran aus ihrem Stahlgerüst herausgehoben war, ließen die Männer von Prey gestern in bewährter Kooperation mit den Kran-Experten der Firma Bau-Dienst-Kiel die neue Kabine zu ihrem künftigen Arbeitsplatz schweben.

Nach vier Millionen Fahrten in 20 Jahren und oftmals alles andere als pfleglicher Behandlung war es einfach an der Zeit, die Fahrstuhl-Kabine auszutauschen, meinen Andree Lohse und Peter Warthenpfuhl von der Stadt Kiel. Geruchstechnisch bleibende Eindrücke hinterlassen hatten vor allem schlecht erzogene Zeitgenossen, die den Lift zum Pinkeln benutzten. Im Fußboden und kleineren Hohlräumen verfestigte sich das „Aroma“ der unappetitlichen Hinterlassenschaften so stark, dass dem säuerlichen Gestank nicht mehr beizukommen war.

Bis zur Jungfernfahrt dauert es noch

Ein Boden aus Edelstahl und die totale Versiegelung von Hohlräumen sollen nun zusammen mit täglicher Reinigung und Videoüberwachung gewährleisten, dass dieses Übel nicht mehr auftritt. Wobei es trotz des beeindruckend routinierten Manövers zur Einsetzung der neuen Kabine noch etwas dauert mit der Jungfernfahrt. „Das war nur die Hardware“, erläuterte Andreas Lohse. Unter Strom gebracht werden muss jetzt noch die Elektrik, außerdem fehlen erst einmal die bestellten, aber noch nicht gelieferten Türen. Etwa ein bis zwei Wochen dürfte es deshalb dauern, bis besonders zur Freude von Leuten mit Kinderwagen oder eingeschränkt mobilen Menschen die acht Meter Höhenunterschied zwischen der Hörn-Ebene und der Gaardener Brücke wieder per Lift überwunden werden können. Verhaltensregeln zur Vermeidung von Corona-Infektionen werden dann an den Fahrstuhl geklebt, wobei Peter Warthenpfuhl hofft, dass das nicht mehr gar zu lange nötig sein wird.

Klappbrücke ist seit Wochen außer Betrieb

Nicht mehr lange nötig ist voraussichtlich auch die Sperrung der wenige hundert Meter entfernten Klappbrücke. Bereits seit etwa drei Wochen ist diese Verbindung zwischen Ost- und Westufer wegen eines Seilproblems außer Betrieb. Gewöhnlich können solche Störungen zwar recht schnell behoben werden, wegen der Corona-Regeln konnten allerdings nach Auskunft der Stadtverwaltung die verschiedenen Fachleute den Schaden nicht bei einem gemeinsamen Termin begutachten, sondern sie mussten es zeitversetzt tun.

Es dauerte also entsprechend, und je schöner mit den Tagen das Wetter wurde, desto prekärer gestaltete sich der Infektionsschutz an der Hörn. Dicht an dicht drängen sich die Passanten derzeit auf der schmalen Behelfsbrücke, Radler halten es nur selten für nötig, vorschriftsmäßig abzusteigen und verschärfen das Tohuwabohu noch einmal. Ignoriert wird obendrein immer wieder das Verbot, in Gruppen zu gehen. Was nicht nur zu Beschwerden im Rathaus führt, sondern nach Schilderung eines Stadtbediensteten zuweilen fast schon zu Handgreiflichkeiten: „Die Stimmung ist gereizt.“

Spannung der Seile wieder gleichmäßig

Physikalisch betrachtet ging es an der Klappbrücke derweil ebenfalls angespannt her. Wegen Unregelmäßigkeiten an der Belastung und in der Folge der Spannung der Seile musste das Bauwerk einstweilen stillgelegt werden, dank extra angefertigter Passhülsen konnte nun die Belastung wieder ausgeglichen werden, teilt das Presseamt der Stadt mit.

Am Dienstag wurden dann gleich vier erfolgreiche „ Probefahrten“ der Klappbrücke unternommen, heute soll ein weiteres Teil ausgewechselt und noch einige Überprüfungen vorgenommen werden. Zu Ostern sei mit der Inbetriebnahme der Klappbrücke zu rechnen, heißt es seitens der Stadt.

