Kiel

Am 26. September ist Bundestagswahl 2021, elf der 299 Wahlkreise liegen in Schleswig-Holstein: Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis Kiel (05) – zu dem auch Kronshagen und Altenholz (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) zählen - ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie am Wahlabend in diesem Artikel.

Mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr aktualisieren sich die Grafiken mit den Ergebnissen fortlaufend bis zum amtlichen Endergebnis. Zudem erfahren Sie, wer das Direktmandat im Wahlkreis Kiel bei der Bundestagswahl 2017 gewonnen hat.

Ebenso finden Sie in diesem Artikel eine Übersicht der Gemeinden, die zum Wahlkreis 5, Kiel, gehören.

Bundestagswahl 2021: Aktuelle Ergebnisse für den Wahlkreis Kiel

Die Wahllokale im Wahlkreis Kiel haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden die Stimmzettel ausgezählt und die Ergebnisse präsentiert.

Auf KN-online finden Sie am Wahlabend aktuelle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Kiel – von der Verteilung der Erst- und Zweitstimmen bis hin zum Direktmandat. Die Grafiken werden fortlaufend aktualisiert.

Rückblick: Bundestagswahl-Ergebnis 2017 für den Wahlkreis Kiel

Im Wahlkreis Kiel gaben bei der Bundestagswahl 2017 insgesamt 153.273 Wähler ihre Stimme ab, was einer Wahlbeteiligung von 74,9 Prozent entspricht.

Bei den Direktkandidaten setzte sich Mathias Stein (SPD) im Wahlkreis Kiel durch. Er holte 31,0 Prozent. Auf Platz 2 kam Thomas Stritzl von der CDU mit 30,7 Prozent der Stimmen.

CDU und SPD lagen bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Kiel knapp hintereinander, es folgten die Grünen bei der vergangenen Bundestagswahl.

CDU: 26,8 Prozent

SPD: 23,8 Prozent

Grüne: 17,2 Prozent

FDP: 11,7 Prozent

Die Linke: 10,2 Prozent

AfD: 6,9 Prozent

Sonstige: 3,4 Prozent

Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 5 mit Kiel, Kronshagen und Altenholz

Kiel hat 246.601 Einwohner und Einwohnerinnen. Neben der Landeshauptstadt beinhaltet der Wahlkreis 5 die zwei amtsfreie Gemeinden Kronshagen und Altenholz aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Die restlichen Städte, Gemeinde und Ämter aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde gehören bei der Bundestagswahl zum Wahlkreis 4.