Kiel

Der Dichter hatte es an einem Morgen im Jahr 1983 auf einer mechanischen Schreibmaschine getippt. Dann übergab er die zweieinhalb Textseiten einem Studenten, der sie übersetzen und in einer kleinen katalanischen Zeitung veröffentlichen sollte. Der Student war Ulrich Hoinkes, damals im Auslandssemester in Barcelona, heute Professor für Romanistik an der Universität in Kiel.

Der Text soll in einem katalanischen Wochenblatt erscheinen

Vergangene Woche übergab Hoinkes das Original-Typosskript im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag dem Erich-Fried-Archiv in Wien. Ursprünglich war es bestimmt für eine Literaturbeilage zur deutschsprachigen Lyrik in dem katalanischen Wochenblatt „L’Eco de Sitges“, an der Hoinkes redaktionell mitwirkte. Die erschien zu seinem Bedauern aber nie. Und in der Folge blieb auch der Text fast 40 Jahre unveröffentlicht.

Hoinkes bezeichnet Erich Fried als den bekanntesten deutschsprachigen Lyriker des 20. Jahrhunderts. Fried war Jude und floh 1938 vor den Nazis aus Wien nach London, wo er Jahrzehnte im Exil verbrachte und sich vor allem mit politisch engagierten Gedichten und Liebeslyrik einen Namen machte. In dem Text, den der Dichter 1983 spontan eines Morgens für den Studenten Hoinkes im Hause eines Münsteraner Professors verfasste, beschreibt er sich selbst als Beispiel eines Schriftstellers, der aufgrund seiner Erfahrungen in der Nazizeit und der Nachkriegszeit, nicht anders konnte, als sich politisch in der Öffentlichkeit zu äußern. Fried erwähnt die Ermordung seines unpolitischen Vaters nach dem Einmarsch Hitlers in Österreich und die Notwendigkeit, aus seiner Heimat zu fliehen.

Der Jude Fried kritisierte auch die Alliierten

Und er berichtet weiter von seiner Großmutter, die ihn aufgezogen hatte. Sie „wurde später vergast, ebenso wie die meisten Mitglieder meiner Familie, denen nicht vor Kriegsausbruch die Flucht aus Hitlers Machtbereich geglückt war. Dann folgte das: Kriegserlebnis, einschließlich nicht zu rechtfertigender Grausamkeiten auf Seiten derer, auf deren Sieg ich hoffte, wie die Bombardierung Dresdens kurz vor Kriegsende und schließlich die Atombomben auf Japan.“

Nach dem Krieg kam für Fried „die bittere Enttäuschung, was die Stalin-Ära aus der Sowjetunion gemacht hatte, die Titoisten-Prozesse, Amerikas Vietnamkrieg, Amerikas Putsch in Guatemala und Blockade gegen Kuba und schließlich die ständig wachsende Gefahr eines Atomkrieges, der Europa vernichten würde“. Gleichzeitig beschäftigte ihn „als Kind jüdischer Eltern das deprimierende Erlebnis, dass Zionisten in Israel sich gegen Palästinenser ähnlich benahmen wie Nazis gegen Juden“. Und er resümiert: „Wenn das alles nicht Anlass genug zum Einfließen politischer Themen in meine Lyrik und Prosa sein sollte, was dann?“

Fried wollte damals mit dem Text ein Selbstzeugnis von sich geben

Hoinkes attestiert Fried ein „großes Herz für Minderheiten“ und bezeichnet den Text, den er selbst so viele Jahrzehnte unter Verschluss gehalten hat, als sehr beeindruckend und signifikant. „Was ihn so besonders macht, ist seine angedachte Leserschaft in Katalonien, die mit Fried seinerzeit selbstverständlich nicht vertraut war. Fried hatte damals also tatsächlich vor Augen, ein Selbstzeugnis von sich zu geben“, ordnet Hoinkes den Text ein. Und er hebt hervor, dass Fried sich in seinem Text ausdrücklich und entschieden gegen jede Form eines normativen Diktats beim Schreiben wendet.