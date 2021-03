Kiel

Vierzig Jahre, von 1974 bis 2014, leitete Siegfried Schmidt die Siedlergemeinschaft Hammer-Russee-Demühlen. Nicht ganz so lange, von 1986 bis 2012, war er Kreisvorsitzender des Deutschen Siedlerbundes, der heute Verband Wohneigentum heißt.

In Hammer führte Schmidt, 1937 in Gernsbach im Schwarzwald zur Welt und erst später über die Marine nach Kiel gekommen, das Modell der Gruppenselbsthilfe ein. Fehlendes Kapital wurde durch Eigenleistung ersetzt, gruppen- und wechselweise arbeiteten die Beteiligten auf allen oder zumindest mehreren Baustellen des jeweiligen Siedlungsprojekts. Dank dieser „Muskelhypothek“ gelangten etwa 160 Familien zu ihren eigenen vier Wänden. Der Durchsetzungsfähigkeit von Siegfried Schmidt ist es zu verdanken, dass ums Jahr 2000 die Tonnendach-Siedlung parallel zum Damaschkeweg in der heutigen Straße Am Waldrand entstand. Das war zugleich das bislang letzte nach diesem Modell entstandene Bauprojekt in Kiel.

Schmidt war überzeugter Sozialdemokrat

Siegfried Schmidt war ein überzeugter Sozialdemokrat und 35 Jahre lang Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Hammer. Außerdem gehörte er von 1982 bis 2013 mit einer kleinen Unterbrechung dem Ortsbeirat Russee/Hammer/Demühlen an und erhob stets die Stimme, wenn es um die Belange seiner Siedlung ging. Nach Schmidts Tod am 4. April 2014 warb die SPD Russee-Hammer auf Initiative des ehemaligen Ratsherrn Michael Wagner für eine Würdigung von Schmidt, der auch Träger des Bundesverdienstkreuzes war und von seiner Partei mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet wurde. Das ist nun geschehen. Eine kleine Straße, die zur letzten unter seiner Regie entstandenen Siedlung in Hammer führt, heißt jetzt Siegfried-Schmidt-Weg.

Die Siedlergemeinschaft führte Schmidt zu neuer Blüte

„Die Wegbenennung nach Siegfried Schmidt ist eine große Ehrung, und die räumliche Nähe zu seinem Projekt freut uns sehr“, sagt dazu SPD-Ratsfrau Astrid Leßmann. Ebenso begrüßt ihr CDU-Kollege Michael Frey die Würdigung dieses über die Parteigrenzen hinweg anerkannten Hammeraners. Der Ratsherr für Russee, Hammer und Demühlen hebt unter anderem hervor, dass es Schmidt gelang, innerhalb seiner Amtszeit die Mitgliederzahl seiner Siedlergemeinschaft zu verdoppeln, womit sie zur größten innerhalb Kiels anwuchs. „Ihm gebührt die dauerhafte Ehrung durch die Straßenbenennung zu Recht“, freut sich Frey.

Der Geschichtskreis „Rund um den Russee“ veröffentlichte im Oktober 2019 im Heft 11 des Geschichtsjournals einen Artikel über Siegfried Schmidt. Einige wenige Exemplare des Heftes sind noch erhältlich. Kontakt über Olaf Busack, Telefon 0431/69 74 07 oder Robert Bartels, 0431/69 07 41.