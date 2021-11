Verdacht auf Brandstiftung - Erneut Feuer in der Kleingartenanlage am Krummbogen in Kiel

In der Kleingartensiedlung am Krummbogen hat es am Dienstagabend erneut gebrannt. Wieder wurde dabei ein komplettes Gartenhaus zerstört. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung.