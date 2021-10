Das Sinfonieorchester am Ernst-Barlach-Gymnasium in Kiel genießt einen ausgezeichneten Ruf. Entsprechend gut besucht sind die Konzerte des Ensembles unter Dirigent Alexander Mottok normalerweise. Nachdem coronabedingt im letzten Jahr Auftritte ausschließlich online stattfinden konnten, freuen sich die Musikerinnen und Musiker jetzt auf das erste Konzert der Saison vor Publikum.

Von Gritje Lewerenz