Eröffnung am Sonnabend: So lief der erste Tag der Jobmesse in Kiel

Kiel

Lisa Ayszoll macht im Juni ihr Abitur. Und nun möchte sie ihre Möglichkeiten für die Zeit nach der Schule ausloten. „Im Moment tendiere ich in Richtung Verwaltung“, sagt sie – und hat deshalb auf der Jobmesse schon die Stände der Bundeswehr und der Stadt Eutin angesteuert. Wie läuft es mit Bewerbungsfristen? Wie sieht es mit Praktika aus? Antworten auf diese Fragen gibt es hier im persönlichen Gespräch. „Das finde ich angenehmer“, sagt Lisa Ayszoll. Sie habe sich zwar auch im Internet über ihre Optionen informiert. Doch das könne auch mal recht unübersichtlich werden.

Rund 100 Aussteller präsentieren am Sonnabend und Sonntag ihre Jobperspektiven

So wie der angehenden Abiturientin geht es am Sonnabend vielen jungen Menschen. Sie suchen nach einer Berufsperspektive, und setzen dazu auf den persönlichen Austausch. Rund 100 Aussteller – Arbeitgeber, Hochschulen, Angebote zur Weiterbildung – präsentieren sich seit Sonnabend um 10 Uhr auf der 14. Jobmesse in Kiel in der Messehalle vom Autohaus Süverkrüp in Kiel-Wittland.

Junge Menschen steuern die Messe an, weil sie das persönliche Gespräch suchen

Einige lassen sich treiben, andere haben genaue Vorstellungen und konkrete Fragen: Thies Mlynek (14) informiert sich am Vormittag bei der Landespolizei über ein mögliches Schul-Praktikum. Doch auch darüber hinaus, ist der Beruf für ihn interessant. „2025 mache ich Abitur, und dann geht’s zur Polizei“, sagt der 14-Jährige. Eine Alternative wäre Fluglotse. „Etwas mit Abwechslung, wo man nicht immer im Büro sitzt“, sagt der 14-Jährige.

Der gleichaltrige Jeppe Reimund hat den Bereich der Polizei und der Hotellerie bei der Suche nach Informationen auf dem Zettel. „Hier kann man die Leute direkt ansprechen. Der persönliche Kontakt ist besser“, sagt er zu den Vorzügen der Messe.

Jobmesse Kiel dieses Jahr eine der größten ihrer Art

Es ist auch ein Punkt, den Martin Kylvåg, Projektleiter der Jobmesse, am Sonnabend hervorhebt. „Es gibt so viele junge Menschen, die seit zwei Jahren kein Gespräch mit einem Arbeitgeber führen konnten“, sagt er mit Blick auf die Corona-Pandemie. Die Jobmesse in Kiel sei in diesem Jahr eine der größten ihrer Art. Auch der Wille und die Nachfrage seitens der Aussteller sei früh groß gewesen, sagt Kylvåg.

Sonntag öffnen die Türen zur Messe um 11 Uhr

Neben den Ständen können auch Speed-Coaching oder Bewerbungs-Checks angesteuert werden. Zudem stehen Vorträge und Workshops auf dem Programm. So gibt es zum Beispiel am Sonntag um 14.40 Uhr einen Vortrag zum Dualen Studium, schon ab 12.20 Uhr wird ein Workshop unter dem Thema „Gesundheit der Mitarbeiter – der Engpass des 21. Jahrhunderts“ angeboten.

Die Türen zur Messe öffnen sich am Sonntag um 11 Uhr. Um 17 Uhr endet die diesjährige Jobmesse in Kiel. Die KVG bietet am Sonntag wieder einen Shuttle-Service zwischen Hauptbahnhof und Messehalle an. Die Busse pendeln zwischen 10.30 und 17 Uhr im Stundentakt. Wer auf dem Weg zur Jobmesse zusteigen möchte, kann dies an den Haltestellen Ziegelteich, Exer, Wilhelmplatz, Westring, Dehnkstraße und Königstein tun.