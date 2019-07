Kiel

Mitten in der Stadt gibt es jetzt einen Raum, von dem aus Kiel und vielleicht auch der Rest der Welt ein kleines bisschen besser werden könnte. Hier sollen findige junge Köpfe mit klugen Ideen für weniger Müll, weniger Abgase oder mehr Gerechtigkeit Verbündete finden, um ihre Projekte für mehr Nachhaltigkeit in ein Geschäftsmodell zu überführen.

„Yooweedoo Changelab“ heißt dieser Raum auf dem Gelände der „Alten Mu“ am Lorentzendamm, den Studierende der School of Sustainability an der Kieler Universität vielfältig nutzen sollen: um voneinander zu lernen, um Unternehmen und Verwaltung von ihren Ideen zu überzeugen oder um sich bei Experten über Fördermittel zu informieren.

Lücke zwischen Theorie und Praxis schließen

Das neue Lern-, Beratungs- und Vernetzungszentrum soll eine oft noch klaffende Lücke zwischen Theorie und Praxis schließen. „Denn eine Idee kann noch so gut sein, sie muss auch ökonomisch, technisch sowie rechtlich umsetzbar sein“, erklärt Prof. Christoph Corves, Leiter der School of Sustainability.

Dort lernen die Studierenden in vier Uni-Masterstudiengängen zwar viel Theorie über Umweltökonomie, nachhaltige Entwicklung, Umweltmanagement oder nachhaltiges Wirtschaften. „Aber was dann alles zu tun ist, um zum Beispiel so eine tolle Idee eines Studierenden wie eine mobile Kaffeebecher-Spülstation auf einem Lastenrad auch auf die Straße zu bringen, ist noch mal eine ganz andere Sache.“

Workshops und Lernprogramme ab Herbst

Damit aus einer solchen Sache auch was wird, bietet das „ Changelab“ ab Herbst dieses Jahres diverse Workshops und Lernprogramme mit externen Fachleuten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung an. Dabei geht’s um Antworten auf knifflige Fragen der Studierenden: Zum Beispiel: Wie gründe ich überhaupt ein Unternehmen? Wo gibt es dafür Fördergeld oder Stipendien? Welche Gesetze, städtischen Verordnungen oder Satzungen müssen beachtet werden?

Trotz solcher Hürden gelang es in den vergangenen Jahren manchen Studierenden, ihre Ideen in ebenso konkrete wie erfolgreiche Projekte umzusetzen. Zum Beispiel das Start-up-Unternehmen „My Boo“, das Bambusfahrräder in Ghana fertigen lässt, in Deutschland verkauft und mittlerweile 60 Mitarbeiter (die Hälfte davon in Ghana) beschäftigt.

Nachhaltige Plastiktüten für Hundekot sollen getestet werden

Bereits auf Erfolgskurs ist auch das Projekt „Grüner Schiet“, das noch in diesem Jahr im Schrevenpark erprobt werden soll. Die Idee dahinter: Die bisher von der Stadt ausgegebenen rund 4,7 Millionen Plastiktüten zum Sammeln von jährlich rund 500 Tonnen Hundekot werden sukzessive durch kompostierbare Beutel ersetzt. Doppelter Vorteil: Plastikmüll wird reduziert, dafür Kompost (Hundekot einschließlich Tüten) zur späteren Düngung gewonnen.

Eine weitere clevere Nachhaltigkeitsidee ist noch in der Warteschleife zur Umsetzung. Sie heißt „Still fresh“, bezeichnet extra gekennzeichnete Supermarktbereiche mit Lebensmitteln, die sonst im Müll gelandet wären. Vorteil: Alle angebotenen Waren werden täglich auf Keime oder Zustand geprüft und den Kunden zu günstigen Preisen angeboten.

Finanzielle Unterstützung von EU , Bund und Land

Um weitere solcher nachhaltigen Projekte an den Start zu bringen, wird das „ Changelab“ finanziell unterstützt: vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, vom Bund sowie vom Land. Die Stadt fördert die Lernangebote. „Das Changelab gibt Antworten auf drängende Fragen wie beispielsweise beim Thema Klimaschutz, Konsum, Mobilitäts- und Energiewende. Solche Antworten benötigen wir für ein nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten“, erklärte Johannes Hartwig, Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium für Technologie, Tourismus und Marketing im Rahmen der Eröffnung das finanzielle Engagement des Landes.

