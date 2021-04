Kiel

Wie lassen sich Abbrüche der Steilküsten verhindern? Auch im Ortsbeirat Schilksee entwickelte sich Montagabend eine Diskussion mit Einwohnern. „Es ist sinnvoll, nicht nur für Schilksee, sondern für den gesamten Küstenabschnitt Konzepte zu entwickeln“, betonte die Vorsitzende Maike Finger (SPD).

Das Problem ist bekannt, eine Lösung aber kompliziert: Errichtet man an einer Stelle Schutzvorrichtungen gegen Erosion wie etwa Buhnen, so sorgen veränderte Strömungen an anderen Strandabschnitten für umso größere Sandverluste. Schilkseer berichteten von Unterspülungen, sodass teilweise Treppen zum Strand nicht mehr genutzt werden können. Auch von Abbrüchen an der Steilküste von Schilksee war die Rede. Zwar sind Gebäude oder Wege hier nicht akut bedroht, doch die Naturgewalten arbeiten praktisch ununterbrochen daran, bestehende Strandformationen zu verändern.

Probleme stehen im Gesamtzusammenhang

Auch wenn prinzipiell vor Ort Handlungsbedarf bestehe, verwies Maike Finger auf das landesweite Großprojekt „Entwicklung Ostseeküste 2100“, das sich mit den komplexen Auswirkungen und überörtlichen Lösungsstrategien beschäftigt. Es sei nicht sinnvoll, Maßnahmen nur für Schilksee zu planen. Die Probleme müssten im größeren Zusammenhang betrachtet werden, betonte die Beiratsvorsitzende.

So sieht es auch die Landesregierung. Auf Nachfrage sagte Joschka Touré, Pressesprecher im Umweltministerium, erarbeiten im Ende 2019 gestarteten Großprojekt Forschende, Touristiker und lokale Akteure zusammen ein Gesamtkonzept mit nachhaltigen Lösungen. „Das Problem der zunehmenden Schäden durch außergewöhnliche Wetterlagen soll für die Zukunft in Zeiten des Klimawandels systematischer angegangen werden.“ Fragen des Küstenschutzes, des Tourismus‘ und des Naturschutzes müssten dabei beantwortet werden. Bis Ende 2024 sollen die Grundlagen in Kooperationen und Gutachten vorliegen. „Erste Ergebnisse wurden schon 2020 erwartet, doch die Expertenveranstaltungen mussten wegen Corona ausfallen“, sagte Touré.

Lesen Sie auch: Strande investiert mit norwegischer Hilfe in den Küstenschutz am Hafen

Es sei allerdings nicht prinzipiell nachteilig, dass Teile der Steilküsten abbrechen: Steiluferabbrüche „unterstützen“ stattdessen die Küstensicherung, heißt es in den ersten Stellungnahmen der Forschenden: Der freigesetzte Sand gelange in den Küsten-Längstransport und trage somit zum Aufbau und zur Stabilisierung von Stränden und Niederungsküsten bei. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen derzeit für die gesamte Ostseeküste Schleswig-Holsteins die Sediment- und Morphodynamik, um daraus plausible, langfristige Szenarien abzuleiten, wie sich die Strände verändern werden.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beteiligt sind neben dem koordinierenden Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz des Landes auch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume sowie das Institut für Geowissenschaften der Kieler Universität und das Institut für Wasserbau der TU Hamburg-Harburg. Geplant ist unter anderem, einen Erosionsatlas für die Meeresspiegel-Anstiegsszenarien (Hot Spots Klimawandel) zu erstellen sowie eine Wirkungsanalyse von möglichen Anpassungsmaßnahmen („Sturmflut-Resilienz“) und ein Überwachungssystem zur Früherkennung des Klimawandels. Außerdem soll die Öffentlichkeit mit einer Landesbroschüre „Strategie Entwicklung Ostseeküste 2100“ informiert werden, hieß es vom Ministerium.

Neue Prioritäten für Laternen

Wie dunkle Straßen und Wege durch neue Laternen sicherer werden können, beschäftigte außerdem den Ortsbeirat: So sollen nun besonders dringliche Situationen schneller entschärft werden, indem sie in der Dringlichkeitsliste des Tiefbauamtes Kiel nach vorne gesetzt wurden. Priorität hat nach Festsetzung des Ortsbeirates nun die Straße Am Kurpark vor dem Behnweg, der Seestraße und dem Möwenweg. Wann die Straßenbeleuchtung installiert wird, steht aber noch nicht fest.

Auch eine Wahl stand auf der Tagesordnung des Ortsbeirates: Peter Bergien (CDU) wurde einstimmig zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Stellvertreter von Maike Finger, der Grüne Philipp Schmagold, war aus privaten Gründen ausgeschieden. Einen Nachfolger haben die Kieler Grünen noch nicht bestimmt.