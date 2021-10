Friedlich und sympathisch: In diesem Ruf steht der SSW. Gerade hat die Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein einen Sitz im Bundestag errungen. In Kiel hingegen gibt es dicke Luft. Dort schlagen die beiden Ortsverbände und ihre Vorsitzenden sich unversöhnlich Vorwürfe um die Ohren.