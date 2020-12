Die erste Kieler Elektrofähre ist in ihrem Heimathafen eingetroffen. Bei Regen, Wind und Dunkelheit lieferte ein Schlepper die "Düsternbrook" am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr in ihrem Heimathafen ab. Die "Düsternbrook" ist die erste vollelektrische Passagierfähre an der deutschen Küste.