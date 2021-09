Kiel

2021 gab es im Kieler Gildepark während der Weihnachtszeit viele stille Nächte. Hier, wo auf dem Gelände der „Großen Grünen Schützengilde von 1412“ sonst ein Grünkohlessen das nächste gibt, konnten Anja und Jochen Strehler ihren Gästen lediglich „Gans to go“ anbieten. „Gerade weil die Leute wegen der ausgefallenen Weihnachtsfeiern so enttäuscht waren, haben sie das Angebot gerne angenommen, sodass wir trotzdem viel zu tun hatten“, erinnert sich Strehler, dem in Anbetracht der leeren Gasträume trotzdem nicht wohl zumute war. „Allen, die gebucht hatten, haben wir gleich das Angebot gemacht, aufs nächste Jahr zu wechseln. Aber wir wussten natürlich nicht, was kommen würde“, sagt der Koch, dessen Umsicht sich nun auszahlt.

Denn ab November wird im Hasseldieksdammer Weg wieder wie zu Vor-Corona-Zeiten gefeiert. „Wir haben bis zum Fest an den meisten Wochenenden schon Buchungen“, berichtet Strehler und ergänzt, dass auch mehrere große Feiern mit 100 Gästen dabei seien. Und wenn sich die Corona-Lage in der kalten Jahreszeit wieder verschlechtern und darüber manche Feier ins Wanken geraten sollte? „Das hat sich bislang als unproblematisch erwiesen“, sagt Strehler. „Wenn ein Gast erst drei Tage vorher absagt, habe ich natürlich schon eingekauft. Aber 14 Tage vorher bestelle ich einfach die Aushilfen ab und lasse ihn aus dem Vertrag.“

Weihnachtsfeier: Wer reserviert, schließt einen Vertrag

Tatsächlich schließt, wer eine Weihnachtsfeier bucht, mit dem Gastgeber einen Vertrag ab, bestätigt Stefan Scholtis, der Geschäftsführer der Dehoga Schleswig-Holstein. „Wir raten derzeit im Prinzip dazu, wieder ohne Angst zu buchen“, sagt Scholtis, fügt aber an: „Doch natürlich sollte man sich mit dem Gastronomen einigen, bis zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen man wieder absagen kann.“

Warten auf den Weihnachtsboom: Imke und Erik Blank, die in Wellsee das Catering-Unternehmen Grimms Deli betreiben, rechnen in diesem Jahr mit vielen kurzfristigen Buchungen. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

„Wenn ein Catering für eine Weihnachtsfeier beispielsweise erst eine Woche vorher abgesagt wird, müssen wir dem Kunden schon zwischen 50 und 80 Prozent des vereinbarten Preises berechnen“, sagt Imke Blank, die zusammen mit ihrem Mann Erik in Wellsee das Catering-Unternehmen „Grimms Deli“ betreibt. Nach dem Totalausfall der Weihnachtsfeiern im vergangenen Jahr seien insbesondere die Firmen derzeit noch zurückhaltend: „Wir rechnen dieses Jahr mit vielen kurzfristigen Buchungen“, sagt Blank. „Viele werden einfach den Herbst abwarten wollen.“

Im Lüneburg-Haus startet die Weihnachtsfeier-Saison schon im September

Es gibt aber auch Feierwillige, die aus Vorsicht den umgekehrten Weg gehen, berichtet Christina Mann, die in Kiel das Lüneburg-Haus in der Dänischen Straße betreibt. Denn mit den ersten Veranstaltungen ab Ende September beginnt die Weihnachtsfeier-Saison hier deutlich früher als sonst. „Nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr wollen die Menschen sichergehen, dass sie die Lockerungen auf jeden Fall mitnehmen können“, sagt Mann.

Aber auch die vielen Stammkunden, die ihre Feier im vergangenen Jahr absagen mussten, würden nun von dem damals gemachten Angebot Gebrauch machen, sie ein Jahr später nachzuholen. „Dass wir 2021 bei allen Absagen immer sehr kulant gewesen sind, zahlt sich jetzt aus“, befindet die Gastronomin, die deshalb gut gestimmt in die Saison geht.

Weihnachtsfeier: Was, wenn die 2G-Regel kommt?

Dass sich ein solches Entgegenkommen auszahlt, bestätigt auch Daniel Lorenzen von der Kieler Lille-Brauerei. „Unsere Gäste sind vergangenes Jahr von Stornogebühren und Co. komplett verschont geblieben. Wir haben ihnen aber gesagt, dass sie an uns denken sollen, wenn wieder gefeiert werden darf“, berichtet der Event-Manager der Brauerei im Eichkamp. Das Ergebnis dieser Strategie: „Von Mitte November bis Mitte Januar sind wir mit Weihnachtsfeiern schon komplett ausgebucht.“ Angst vor einem neuen Gastro-Lockdown hat Lorenzen in diesem Jahr nicht: „Ich könnte mit eher vorstellen, dass es irgendwann auch in Schleswig-Holstein zur Anwendung der 2G-Regel kommen könnte.“ Aber auch das würde aus seiner Sicht keine bedrohlichen Folgen haben: „Die Firmen schicken uns ja jetzt schon die Listen. Und in der Regel sind 85 bis 90 Prozent der angemeldeten Gäste bereits durchgeimpft.“