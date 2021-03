Kiel

Es hakte an allen Ecken und Enden, aber schlussendlich ist die Kieler Ratsversammlung in ihrer ersten digitalen Sitzung stets beschlussfähig geblieben. Die Stimmung der Ratsleute an den heimischen Endgeräten schwankte zwischen „So geht das wirklich nicht“ (SSW-Ratsfrau Susanna Swoboda) einerseits und „danke, Sie machen das ganz toll“ (SPD-Ratsherr Andreas Arend) andererseits.

Ratsherr Nue Oroshi hatte keinen Zugang

Es fing schon schlecht an. Bereits die erste Abstimmung zur Tagesordnung scheiterte im ersten Anlauf daran, dass der Ratsherr Nue Oroshi (CDU) daheim in Mettenhof keinen Zugang hatte. Computernutzer kennen das: Leitungsprobleme.

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar telefonierte vom Ratssaal aus vor laufender Kamera und bei offenen Mikrofonen mit Oroshi und rief ihn in den Ratssaal. Dann unterbrach Tovar die Sitzung, kaum dass sie begonnen hatte. Um 17.15 Uhr eilte Oroshi mit wehenden Rockschößen über den Parkplatz an der Waisenhofstraße zum Hintereingang des Rathauses. Nachdem er im Ratssaal eingetroffen war, setzte Tovar die Sitzung fort.

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar erwägt, Witze zu erzählen

Der Stadtpräsident leitete die holprige Sitzung mit der ihm eigenen heiteren Gelassenheit. „Ich hätte vielleicht ein paar Witze lernen sollen, die ich Ihnen während der Unterbrechungen erzähle“, befand er, um dann selbst zu erkennen: „Aber das wäre wohl der Würde des Hauses nicht angemessen.“

Es wurde witzig genug, als Tovar mit Blick auf den Bildschirm den fraktionslosen Ratsherrn Ralf Meinke ansprach: „Herr Meinke, Sie sind hier waagerecht. Können wir das ändern?“ Kurze Pause. „Nee, so nicht, jetzt stehen Sie auf dem Kopf.“ Es gelang Meinke, sich wieder geradezurücken.

Zweimal verlor auch Hans-Werner Tovar die Fassung

Zweimal verlor allerdings auch der alte Haudegen Tovar die Fassung. Einmal entfuhr ihm vernehmlich das Sch-Wort. Ein anderes Mal rief er die aufgeregte SSW-Ratsfrau Swoboda zur Ordnung.

Swoboda hatte sich empört darüber beschwert, dass sie und ihr Fraktionskollege Marcel Schmidt kurzzeitig aus der Leitung geflogen waren. Dabei hatten die beiden SSW-Ratsleute sich eigens im Sitzungssaal 1 im Erdgeschoss des Rathauses digital eingerichtet, im Vertrauen auf die Internet-Technik an Kiels Verwaltungssitz. Pustekuchen. „Das ist nicht unser Verständnis von Demokratie!“ wetterte Swoboda erregt.

„Regen Sie sich nicht so auf“, entgegnete Tovar ebenso erregt. „So etwas kommt vor. Wir geben hier alle unser Bestes.“ Der Stadtpräsident nahm insbesondere die Fachleute aus der Stabsstelle Digitalisierung und der IT-Abteilung der Verwaltung in Schutz, die nach Kräften Unterstützung zu leisten versuchten. Tovar sah „keinen Grund, sich so zu echauffieren“. Er verwahrte sich gegen Angriffe und sagte: „Ich bin stinksauer!“ – „Wir auch!“ schleuderte SSW-Fraktionschef Schmidt zurück. „Die IT im Rathaus sollte doch wohl sicher und stabil sein!“

Deutlich ruhiger berichtete auch der Ratsherr Ove Schröter („Die Fraktion“) aus seinem Fraktionsbüro im zweiten Stock des Rathauses, er sei gerade für ein paar Minuten aus der Leitung geflogen. Tovars Büroleiterin Stefanie Skuppin klärte auf: „Es gibt in Teilen des Rathauses Probleme mit dem Internet.“ Der Ratssaal selbst habe aber ein stabiles eigenes System.

Hybride Sitzung mit Anwesenheit im Ratssaal

Mit fliegenden Fingern schalteten die IT-Fachleute von digitaler auf hybride Sitzung um. Wer Leitungsprobleme hatte, konnte wie Oroshi im Ratssaal Platz und an der Sitzung teilnehmen. Swoboda und Schmidt zogen dorthin um. Schröter blieb in seinem Fraktionsbüro.

In der Umzugspause grantelte Tovar: „So muss ich mich hier nicht beschimpfen lassen.“ Als er die Sitzung wieder aufnahm, versuchte der Stadtpräsident aber alle Gemüter einschließlich seines eigenen zu beruhigen: „Nichts für ungut“, sagte er an die Adresse der SSW-Ratsleute. „Sie haben drei Minuten verpasst. Das tut mir leid. Es ist passiert.“

Ungewohnte Einblicke in private Wohnzimmer

Oroshi, Swoboda, Schmidt und Schröter waren die Einzigen, die der Ratssitzung im Rathaus beiwohnten. Alle anderen Ratsmitglieder saßen zu Hause an ihren digitalen Endgeräten. Das verschaffte ungewohnte private Einblicke. Neben Ratsfrau Svenja Bierwirth (Linke) räkelten sich zwei Katzen auf dem Sofa. Mit Ratsfrau Annika Schütt (SPD) verfolgte ihre kleine Tochter aufmerksam die Ratssitzung. Christina Musculus-Stahnke (FDP) und Stefan Rudau (Linke) wurden von der Kamera mit vollem Mund erwischt.